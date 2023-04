MTV Vater Jahn Peine gründet den Jahner Stiftungsfonds

Einen bislang für Vereine in Deutschland ungewöhnlichen Weg geht der MTV Vater Jahn Peine. Wie der Vorsitzende des Vereins, Hubertus Hahn, erklärt, hat der Vorstand die Gründung eines Stiftungsfonds’ initiiert. Der Name lautet Jahner Stiftungsfonds. Verwaltet wird er von der BraWo-Stiftergemeinschaft, so eine Pressemitteilung.

„Wir möchten die Zukunft unseres geliebten Vater Jahn langfristig sichern. Mit der Gründung des Jahner Stiftungsfonds schaffen wir eine Grundlage, damit der Verein in Zukunft jedes Jahr vorhersehbare Einnahmen gewinnt“, wird Hahn zitiert. Finanzvorstand Jens Reinicke: „Ein Verein lebt finanziell von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen. Vor allem die Spenden und Zuschüsse sind Beträge, auf die wir jedes Jahr hoffen und die bislang jedes Jahr fließen. Doch wie es in Zukunft aussehen wird, kann niemand vorhersagen.“ Mit dem Jahner Stiftungsfonds wolle man die Einnahmesituation Stück für Stück, aber auf Dauer stabilisieren. Denn das Kapital bleibe – wie bei jeder Stiftung – erhalten, Erträge daraus kämen jährlich dem Verein zugute. Einige Vorstandsmitglieder haben bereits erste Zustiftungen getätigt, heißt es weiter.

Zum Start Crowdfunding

Mit einer Crowdfunding-Aktion unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/stiftungsfonds-mtv-vater-jahn will der Verein in den ersten sechs Monaten zu einem schnellen Anwachsen des Kapitals beitragen. Der Finanzvorstand: „Je größer das Kapital des Stiftungsfonds ist, umso höher sind die jährlichen Ausschüttungen. Das Kapital wird auf Ewigkeit erhalten – nur die jährlichen Ausschüttungen fließen an den Verein.“ Dafür sorge die BraWo-Stiftergemeinschaft als Träger, die die Stifter mit der Verwaltung des Stiftungsfonds beauftragt haben. Sie ist auch rechtlich verantwortlich für die Einhaltung aller stiftungsrechtlichen Vorgaben. Stefan Honrath aus dem Vorstand der Stiftergemeinschaft: „Wir geben stifterischem Engagement eine rechtliche und verwaltungstechnische Basis. Denn ein Verein würde mit der Gründung und Verwaltung einer selbstständigen Stiftung viel zu sehr belastet. Den Jahner Stiftungsfonds kann man daher mit Fug und Recht als wegweisend in unserer Region bezeichnen.“

Hahn wird zur langfristigen Wirkung zitiert: „Das, was wir und die vorherigen Generationen in unserem Verein genossen und erlebt haben, sollen auch künftige Generationen erleben: Sport, Jugendarbeit, Seniorenangebote oder das Leben der Corporation – und nicht zu vergessen die Gemeinschaft, die man bei all diesen Aktivitäten erfährt.“

Der Vorsitzende erläutert, dass vielleicht Menschen, die dem Verein sehr verbunden seien, im Testament den Stiftungsfonds bedenken. Dazu empfehle sich eine Beratung – vertraulich bei Hubertus Hahn (vorsitzender@vater-jahn-peine.de), Jens Reinicke (finanzen@vater-jahn-peine.de) oder aus dem Vorstand der Stiftergemeinschaft Stefan Honrath, (05171) 442801 oder stefan.honrath@vbbrawo.de) kontaktieren.

