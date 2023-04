Blaulicht Niedersachsen Stall gerät in Niedersachsen in Brand – Tiere gefangen

Ein Brand in einem Stall in Alfhausen im Landkreis Osnabrück hat in der Nacht auf Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe die Feuerwehr zahlreiche Hühner, Gänse, Ponys, Kaninchen und Meerschweinchen aus dem brennenden Gebäude gerettet, es konnten aber nicht alle rechtzeitig herausgeholt werden. Die Löscharbeiten dauerten am Montagmorgen weiter an. Die Bundesstraße 68 musste bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

19-jähriger wird bei Motorradunfall in Ringe schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei einem Motorradunfall am Sonntag in Ringe (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Motorrad, überschlug sich und wurde in die Böschung am Seitenrand geschleudert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Frontalzusammenstoß auf Landstraße – Drei Schwerverletzte im Kreis Harburg

Bei einem Zusammenprall zweier Autos bei Egestorf (Landkreis Harburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 49-Jährige war mit ihrem Auto auf der L212 aus bislang unbekannten Gründen frontal in einen anderen Wagen gekracht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend mitteilte. Sie und zwei weitere Menschen im anderen Auto zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die L212 am Sonntag zwischen Garlstorf und Egestorf bis etwa 22 Uhr gesperrt. Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

dpa

