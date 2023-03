Vechelde. In der Nacht zu Samstag hat es ein Feuer auf der Wertstoffinsel in Wahle gegeben. Kräfte der Ortsfeuerwehr Vechelde-Wahle rückten aus.

Die Wertstoffinsel in der Fürstenauer Straße in Wahle in Flammen.

Feuerwehr Peine Wertstoffinsel in Flammen: Feuerwehr rückt in Vechelde aus

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag ein Feuer in der Fürstenauer Straße in Wahle gelöscht. Eine Wertstoffinsel brannte, wie es in einer Mitteilung der Ortsfeuerwehr Vechelde-Wahle heißt. Samstag früh, gegen 2 Uhr, setzte ein vorbeifahrender Autofahrer den Notruf ab. Die aus Wahle zum Feuerwehrhaus anrückenden Einsatzkräfte sorgten im Vorbeifahren bereits für die erste Lageerkundung.

Dann rückten Kräfte mit dem Einsatzleitwagen und dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug zur Brandstelle am Wahler Friedhofsparkplatz aus. Weitere Feuerwehrleute blieben einsatzbereit im Feuerwehrhaus. Vorgefunden wurden fünf teilweise bereits niedergebrannte Sammelbehälter – drei für Altpapier und zwei für Glas. Auch ein neben der Sammelstelle stehende Baum brannte bereits im Stammbereich, die Einzäunung der Sammelstelle ebenfalls.

700 Liter Wasser löschten den Brand

Der unter Atemschutz vom Gruppenführer eingesetzte Angriffstrupp nahm ein C-Rohr vor und verhinderte damit zunächst die Brandausbreitung auf weitere Sammelbehälter. Mit 700 Liter Löschwasser aus dem Fahrzeugtank löschte die Feuerwehr den Brand und verhinderte weiteren Schaden. Um 2.30 Uhr war der Einsatz beendet.

