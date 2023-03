Tödlicher Unfall in Vechelde: Auto erfasst 98-Jährigen

Bei einem Verkehrsunfall in Vechelde ist am Samstag ein 98-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Sonntag bemerkte ein 87-jähriger Autofahrer den 98-Jährigen in einem Krankenfahrstuhl zu spät und fuhr ihn mit seinem Fahrzeug ungebremst an.

Daraufhin wurde der 98-Jährige in einen Straßengraben geschleudert und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Später starb der Mann in einem Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

dpa

