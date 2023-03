Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert in Peine

Peine. Der 18-jährige Sohn griff seinen Vater mit einem Messer an. Außerdem: Radfahrer am Schwarzen Weg angefahren.

Ein Familienstreit ist in Peine eskaliert. Ein Sohn griff seinen Vater mit einem Messer an (Symbolbilf).

Ein Streit zwischen Vater und Sohn ist am Freitagmorgen in Peine eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 18-Jähriger und sein 50 Jahre alter Vater aneinander. Nach anfänglichem Randalieren geriet die Lage außer Kontrolle: Der Sohn griff mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn oberflächlich am rechten Oberarm.

Laut Polizei wurde der Sohn aufgrund eines kritischen Gesundheitszustandes in Klinikum und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Peine:

Leichtverletzt: Auto- trifft Radfahrer am Schwarzen Weg

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer ist es am Freitagvormittag an der Kreuzung Lessingstraße/ Schwarzer Weg gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe die Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer beim Abbiegen übersehen. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

red

