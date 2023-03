Polizei Peine warnt: Betrug durch falsche Stadtwerkemitarbeiter

Ein bislang unbekannter Täter war am Donnerstagvormittag in Vöhrum und Hohenhameln unterwegs und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke, beziehungsweise des Wasserverbandes Peine aus. Das meldet die Polizei am Freitag.

Unter verschiedenen Vorwänden sei der Unbekannte in vier Wohnungen zumeist älterer Bewohner gelangt. Hier nutzte er laut Polizei zumeist eine günstige Gelegenheit aus und durchsuchte die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem.

Teuren Schmuck bei Peine erbeutet

In einem Fall erbeutete er Schmuck im Wert von rund 350 Euro, in einem zweiten Fall erbeutet er 500 Euro Bargeld. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. So täuschen die Täter ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen.

Als Beispiele nennen die Ermittler das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Eine klassische Geschichte sei, wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu müssen.

Polizei Peine bittet um Hinweise

Der männliche Täter, 170 bis 180 Zentimeter groß, war zumeist mit einem orangenen Overall bekleidet. Hinweise können bei der Polizei in Peine gemacht werden: (05171) 9990.

red

