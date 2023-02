Unfall auf der B444: Mann prallt bei Edemissen gegen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen im Kreis Peine gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein Autofahrer gegen 5.15 Uhr auf der B444 in Edemissen nach rechts von der Straße abgekommen. Er stieß erst gegen einen Leitpfosten und eine Leitplanke und fuhr anschließend gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt ins Klinikum Peine gebracht. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben.

Brand in der Werderstraße

In der Nacht zu Sonntag ist es in der Werderstraße in Peine zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer entstand aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung, in der sich vier Personen aufhielten. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude evakuiert, der Brand wurde gelöscht. Zwei Frauen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, zwei weitere Personen wurden zur Beobachtung in das Klinikum Peine gebracht. Die betroffene Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt, eine Brandursachenermittlung wurde eingeleitet.

Streit in Peine eskaliert

Bei einem Streit in der Peiner Feldstraße in der Nacht zu Sonntag ist es mutmaßlich zu einer Körperverletzung gekommen. Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr auf den Plan gerufen, nachdem dort Streitigkeiten gemeldet wurden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Körperverletzung. Im weiteren Verlauf weigerte sich ein Beschuldigter, seine Personalien anzugeben, leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und bedrohte die Zeugen. Der 31-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. red

