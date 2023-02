Achtung nasse Straße: Zwei Unfälle im Kreis Peine

Gleich zwei Unfälle wegen zu hohem Tempo auf nasser Fahrbahn hat es am Freitag im Kreis Peine gegeben. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger gegen 13 Uhr auf der L321 in Wendeburg unterwegs, als er von der Straße abkam und im Seitengraben zum Liegen kam. Er wurde leicht verletzt, am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Auch auf der L413 kam es in Höhe des Kreisels zwischen Equord und Hämelerwald zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrer eines Golf aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der nassen Fahrbahn abkam und ein Verkehrsschild beschädigte. Insgesamt entstand hier Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Peine:

red

