Vechelde. Ein 19-Jähriger hat bei einem Streit in Vechelde am Mittwochabend eine Schnittverletzung davongetragen. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Die Polizei war am Mittwochabend mit mehreren Streifenwagen Am Schützenplatz in Vechelde im Einsatz. Grund war eine Auseinandersetzung. Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild)

Polizei Peine Auseinandersetzung in Vechelde – 19-Jähriger muss in Klinik

Die Polizei hat am Mittwochabend zwei Personen aus der Gemeinde Vechelde festgenommen. Die beiden Männer – 52 und 18 Jahre alt – werden verdächtigt, einen 19-Jährigen am Mittwochabend in Vechelde verletzt zu haben.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Straße Am Schützenplatz gerufen. Laut erster Meldungen sollte bei dem Streit ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein – weshalb die Polizei gleich mit mehreren Streifenwagen hinfuhr.

Vor Ort fanden die Beamten den 19-jährigen Mann vor, der mit einer Schnittverletzung vom Rettungsdienst behandelt wurde. Weitere Beteiligte waren nicht vor Ort.

Peiner Polizei nimmt noch am Abend zwei Verdächtige in Gewahrsam

„Erste Ermittlungen führten dazu, dass ein 52-jähriger und ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Vechelde als Tatverdächtige in Betracht kamen“, erklärt ein Polizei-Sprecher. Wenig später nahm die Polizei die beiden Männer an ihrem Wohnort fest. „Hintergrund der Auseinandersetzung könnten bereits länger andauernde Streitigkeiten sein, dies ist aktuell Teil der Ermittlungen.“ Der Verletzte wurde in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert – zu keiner Zeit bestand Lebensgefahr.

red

