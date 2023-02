Peine: Fußgängerin läuft vor Auto – 15-Jährige kommt in Klinik

Peine. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Bahnhofsnähe. Die Vechelder Polizei sucht außerdem Zeugen zu einer Farbschmiererei.

Die Peiner Polizei verzeichnete am Dienstag einen Unfall in Bahnhofsnähe – und ermittelt zu Farbschmierereien in Vechelde. (Symbolbild)

In der Nähe des Peiner Bahnhofs ist am Dienstagabend eine 15-Jährige von einem Auto erfasst worden. Wie die Peiner Polizei erläutert, geschah der Unfall gegen 20 Uhr in der Glockenstraße. Die Jugendliche „beachtete den Fahrzeugverkehr nicht und lief vor das Auto einer 45-Jährigen“.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zur Kollision mit der Fußgängerin. Die 15-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam ins Peiner Klinikum.

Farbschmiererei in Vechelde

In der Kurt-Schumacher-Straße in Vechelde ist die Seitenwand einer Garage mit brauner Farbe beschmiert worden. Der 39-jährige Eigentümer musste am Sonntag feststellen, dass Unbekannte eine etwa zwei mal zwei Meter große Fläche beschriftet hatten. Demnach muss die Tat in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar passiert sein.

Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei in Vechelde unter (05302) 930490 melden.

red

