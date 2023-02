Einbrüche im Kreis Peine: Vereinsheim und Schneiderei betroffen

Im Kreis Peine haben Einbrecher zugeschlagen. Betroffen waren ein Vereinsheim in Oberg und eine Schneiderei in der Woltorfer Straße.

Unbekannte Täter sind am am Wochenende in eine Schneiderei in der Woltorfer Straße eingebrochen. In der Nacht zu Samstag verschafften sie sich Zugang und stahlen zwei Nähmaschinen und Bargeld in Höhe von circa 350 Euro.

Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagnachmittag, 14 Uhr, kam es außerdem in einem Oberger Vereinsheim zu einem Einbruch. Angaben zum eventuellen Diebesgut können hier jedoch noch nicht gemacht werden. Auch mögliche Zusammenhänge zu beiden Taten sind noch unklar.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine (05171 9990) zu melden.

red

