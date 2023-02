Peiner Studenten vermitteln Grundschülern Werte und Normen

Ein Jahr haben sich Studenten der HAWK-Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit unter Leitung von Professor Dr. Andreas W. Hohmann damit auseinandergesetzt, wie Kindern im Grundschulalter „Normen und Werte“ im Primarbereich vermitteln werden können. Im Sommer wurden die ersten Ideenskizzen einem Publikum vorgestellt. Jetzt können die fertigen Unterrichts-Produkte dem Landkreis Peine übergeben werden, teilt jener mit.

Umbenennung der Peiner Wallschule ist Hintergrund

Hintergrund ist die Umbenennung der Peiner Wallschule in Wallschule Sally Perel im April 2022. Sally Perel konnte als Hitlerjunge Salomon seine jüdische Identität verbergen und überlebte so die Zeit des Nationalsozialismus. Für die Stadt Peine stellte die Umbenennung der Schule lediglich einen ersten Schritt dar. Denn auch inhaltlich möchte sich die Schule mit ihrem Namensgeber beschäftigen. Das gilt vor allem, da nach Planung des Kultusministeriums das Fach „Werte und Normen“ nach einer Testphase, an der sich auch die Wallschule beteiligt, zum Schuljahr 2025/26 als ordentliches Unterrichtsfach im Primarbereich starten wird. Auf Initiative der Peiner Kreis-Sozialdezernentin und HAWK-Professorin Dr. Andrea Friedrich sowie des städtischen Amtsleiters für Bildung und Kultur, Henrik Kühn, wurde der HAWK-Fakultät der Vorschlag unterbreitet, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Andreas Hohmann nahm diesen Vorschlag auf und setzte sich sowohl in zwei Studienseminaren als auch in einem einjährigen Projektseminar mit dem Thema auseinander.

Pädagogische und gestalterische Hürden

Um Kindern im Grundschulalter gesellschaftliche Normen und Werte näher zu bringen, mussten mehrere pädagogische und gestalterische Hürden genommen werden. „Ein pädagogischer Fachtag in Zusammenarbeit mit der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten im Sommer 2022 war dabei eine große Hilfe“, berichtet Hohmann. „Die Studierenden haben dabei viele pädagogische Impulse bekommen, die dann in die Projekte eingeflossen sind.“ Herausgekommen ist ein breites Portfolio, nicht nur inhaltlich. Die Projekte und vermittelnden Medien orientieren sich an der heutigen Lebenswirklichkeit der Kinder und ermöglichen, sich selbstständig spielerisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vom klassischen Bilderbuch, zu Hörspielen bis hin zu Kinderspielen wie dem „Werte Memory“ werden Möglichkeiten angeboten. In diesem Zusammenhang sind auch zwei Schauplakate für die Wallschule entstanden, die den Kindern und Eltern das Leben und Schicksal von Sally Perel erklären. Innerhalb des Projektes initiierte die Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine unter der Überschrift „Diversität und Demokratie im Kinderbuch“ zudem eine schulinterne eintägige Fortbildung für die Lehrer.

