Fahrerflucht auf Edeka-Parkplatz in Ilsede – 5000 Euro Schaden

Die Polizei in Ilsede nimmt aktuell Hinweise zu einer Fahrerflucht entgegen. Diese ereignete sich am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz des Edeka-Centers Am Kalischacht. Ein 33-jähriger Mann hatte seinen Audi gegen 11.10 Uhr dort geparkt.

„Als er kurz darauf zurückkehrte, musste er einen erheblichen Schaden am Auto feststellen“, erklärt die Polizei. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte auf der Beifahrerseite den Kotflügel, den Seitenspiegel und das Rad beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

red

