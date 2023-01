Zwei Polizeibeamte in Peine verletzt

Die Peiner Polizei war am Wochenende ordentlich gefordert. Am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr kam es nach Angaben der Ordnungshüter in der Kirchhofstraße in Peine zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 21-Jähriger, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, sollte zur Wache in die Schäferstraße gebracht werden.

Gegen die Maßnahmen habe sich der Beschuldigte gewehrt, zudem bedrohte und beleidigte er demnach die Beamten. Da er unter Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wurde einer Jugendarrestanstalt zugeführt.

Mehr Nachrichten aus Peine und Umgebung:

In Handorf kam es am selben Tag um 19.30 Uhr nach einem Streit zwischen Familienmitgliedern ebenfalls zu einem Einsatz. „Ein 23-Jähriger griff die eingesetzten Polizeibeamten an und setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr“, teilte die Polizei mit. Zwei 27-jährige Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der Beschuldigte wurden nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine Klinik eingewiesen.

Peiner Beamte stellen Waffen sicher

Bereits in der Nacht zu Samstag um 4.56 Uhr wurde durch Anwohner am Echternplatz ein Streit zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei der männlichen Person eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser aufgefunden. Strafverfahren wurden eingeleitet, so die Polizei.

red

