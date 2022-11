Lengede. Ein Auto fuhr am Montagnachmittag gegen eine Ladenzeile in Lengede. Ein älterer Mann konnte nur knapp ausweichen.

Blaulicht Auto kracht gegen Hauswand in Lengede

Ein Auto ist am Montagnachmittag frontal gegen eine Hauswand in der Broistedter Straße in Lengede gefahren. Gegen 15.50 wurden Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lengede sowie weiterer umliegender Wehren zu dem Unfall alarmiert. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort mitteilt, wurde zunächst ein Fahrzeug gemeldet, das frontal in die Ladenzeile im Erdgeschoss des Hauses gefahren sei.

Der Inhaber der betroffenen Postfiliale berichtete nachfolgend, dass er durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde. Verletzt wurde ihm zufolge niemand. Ein älterer Mann konnte dem Fahrzeug geradeso ausweichen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbar und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle sowie das Fahrzeug. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet. Genauere Informationen zur Unfallursache und Schadenshöhe lagen am Montagnachmittag noch nicht vor.

