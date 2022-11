Schwerer Unfall zwischen Büddenstedt und Helmstedt

Helmstedt. Die Strecke war am Montagvormittag zeitweise vollgesperrt. Ein Autofahrer musste aus seinem Wagen befreit werden. Außerdem: Einbrüche in Schöningen.

Feuerwehr-Einsatzkräfte rückten am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen Helmstedt und Büddenstedt an.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf und Schöningen wurden am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 63 zwischen Helmstedt und Büddenstedt alarmiert. Zeugen meldeten in Höhe des Umspannwerkes einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw, eine Person sei im Wagen eingeklemmt gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Unfall wie folgt zugetragen haben: Der Lkw war in Richtung Büddenstedt unterwegs und wollte nach links auf das Gelände des Umspannwerks abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto aus Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der 35-jährige Fahrer wollte einem Zusammenstoß mit dem Lkw entgehen, leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus.

Hierbei touchierte er mit dem Frontbereich das Heck des LKW, so das der BMW von der Fahrbahn abkam, sich ein- bis zweimal überschlug und auf einem angrenzen Acker auf der Seite liegend zu Stillstand kam.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Fahrer schon durch den Rettungsdienst befreit worden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich lediglich auf das Batteriemanagement.

Die Straße wurde für die Arbeiten der Feuerwehr vollgesperrt. Der Feuerwehreinsatz war nach knapp einer Stunde um 11.30 Uhr beendet.

Einbrüche in Schöninger Stadtgebiet

Die Polizei in Schöningen registrierte am vergangenen Wochenende zwei Einbrüche im Schöninger Stadtgebiet. In beiden Fällen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Im Zeitraum von 22 Uhr am Freitag bis 10.45 Uhr am Samstag machten sich Unbekannte an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hötensleber Straße zu schaffen. Sie brachen die Türgewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zum Hausflur. Alle weiteren Wohnungstüren im Inneren blieben allerdings unberührt.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Samstagabend, 19:45 Uhr. Hier hatten es die unbekannten Täter auf ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Heinrich-Wassermann-Straße abgesehen. Sie versuchten sich mittels Gewalteinwirkung Zugang zum Objekt zu verschaffen.

Eventuell wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, denn sie verließen das Objekt unverrichteter Dinge. Wer in den genannten Zeiträumen etwas Auffälliges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05352) 951050 bei der Polizei in Schöningen zu melden.

