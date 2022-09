Skurriler Kutschen-Unfall im Kreis Peine – Mann verletzt

Peine. Vermutlich war eine Kuhle schuld daran, dass der Mann in Schwicheldt das Gleichgewicht verlor. Außerdem: Dachstuhlbrand in Stedum-Bekum

Unfall in Schwicheldt: Ein Mann fiel von einer Kutsche und verletzte sich (Symbolbild).

Ein ziemlich ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg bei Schwicheldt ereignet. Ein 86-jähriger Mann wurde dabei laut Polizei-Bericht leicht verletzt. Gemeinsam mit einem 73-jährigen war der später Verletzte als Beifahrer einer einspännigen Kutsche auf dem Feldweg unterwegs.

Zwischen der B65 und der Ortschaft durchfuhr das Gespann eine schwer erkennbare Kuhle, wodurch der ältere Mann das Gleichgewicht verlor und vom Kutschbock stürzte. Er verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun, ob die Kuhle möglicherweise durch Bauarbeiten entstanden ist.

Dachstuhlbrand in Stedum-Bekum

Am frühen Freitagorgen ist es im Hohenhamelner Ortsteil Stedum-Bekum zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Polizei wurde gegen 2:30 Uhr alarmiert. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl des Fachwerkhauses bereits in Vollbrand war. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Feuerwehren der Gemeinde Hohenhameln brachten den Brand unter Kontrolle. Aktuell ist das Haus nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird vorläufig auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

red

