Peine: Ladendieb kehrt noch einmal zurück – und wird dann gefasst

Die Polizei berichtet am Donnerstag von einem doppelten Ladendiebstahl und einer verletzten Rollerfahrerin in Vöhrum. (Symbolfoto)

Kurioser Fall in Peine: Zwei Mitarbeiterinnen einer Drogerie-Filiale in der Peiner Fußgängerzone erkannten am Mittwoch einen Ladendieb wieder – der Stunden zuvor entwischt war. Der Mann war bereits morgens in der Filiale gewesen und hatte ein Parfüm gestohlen.

Dieses Mal erwischten ihn die Peiner Polizisten: Der Mann rannte zunächst davon – nach einer kurzen Verfolgung, berichtet die Polizei, habe man den Täter allerdings stellen können. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der Mann Diebesgut aus dem Geschäft bei sich trug. Außerdem lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft gegen ihn vor.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leichtverletzte Rollerfahrerin in Vöhrum

Die Peiner Polizei berichtet außerdem von einer 18-jährigen Rollerfahrerin, die sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr verletzt hat: An der Ziegelei in Vöhrum kam die junge Frau ohne Fremdverschulden zu Fall und verletzte sich dabei am Bein und der Hüfte. Zur Behandlung wurde sie per Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert. Am Roller entstand ein leichter Sachschaden.

Lesen Sie mehr:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de