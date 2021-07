Peine. Am Donnerstagnachmittag ist ein 59-Jähriger aufgrund seiner Fahrweise Beamten der Polizei aufgefallen. Er war betrunken.

Beamten der Polizei stoppten am Donnerstag, 21. Juli, einen Mann, der auf der Hildesheimer Straße mit seinem Auto unterwegs war. Sein Atemalkoholwert betrug 2,5 Promille. (Symbolbild)

Trunkenheit in Peine 59-Jähriger in Peine auf Trunkenheitsfahrt

Die Polizei hat einen 59-jährigen Autofahrer in der Hildesheimer Straße in Peine am Donnerstag, 21. Juli, gegen 15.55 Uhr angehalten. Laut Bericht fiel den Beamten der Polizeistreife die unsichere und langsame Fahrweise des Mannes auf.

Die Beamten führten eine Atemalkoholkontrolle bei dem 59-Jährigen durch, die einen Wert von 2,5 Promille Atemalkohol ergeben. Daraufhin zogen die Polizisten den Führerschein des Mannes ein und ordneten eine Blutentnahme an.

