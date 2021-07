Unfall in Vöhrum

Unfall in Vöhrum 31-jährige Radfahrerin bei Unfall in Vöhrum leicht verletzt

In Vöhrum ist eine 31 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Vöhrum. Bei einem Verkehrsunfall in Peine ist eine 31-jährige Frau leicht verletzt worden. Ein Autofahrer übersah sie am Donnerstag in Vöhrum.