Berlin. Millionen Kunden kaufen regelmäßig bei Aldi Süd ein. Viele von Ihnen müssen sich nun auf eine Änderung bei dem Discounter einstellen.

Bei Aldi Süd steht eine große Neuerung ins Haus. Denn in den Filialen erfolgt die Preisangabe jetzt digital: Die elektronischen Schilder zeigen in Zukunft die Preise für die jeweiligen Produkte an. Das erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit, entfällt durch die digitale Technologie doch das mühsame Austauschen der Schilder.

Aldi: Digitale Schilder statt gelbe Zettel

In allen Filialen von Aldi Süd werden die Preise also mittels digitaler Anzeigen präsentiert, anstatt der herkömmlichen gelben und roten Papier-Schilder. Ziel der Umstellung sei es, „die Abläufe in unseren Filialen so einfach und effizient wie möglich zu gestalten“, so Ralf Buchczyk, Geschäftsführer der Discounter-Kette.

Die digitalen Schilder sind mit einer Cloud-Applikation verbunden, über die sie automatisch zentrale und individuelle Änderungen in den Filialen übernehmen können. Sie zeigen alle Details an, die zuvor auf Papier gedruckt wurden, einschließlich spezieller Kennzeichnungen wie Sonderangebote, Einwegprodukte oder das Bio-Logo.