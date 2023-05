ESC 2023: Voting-Sytem – Wie werden die Punkte vergeben?

Die Zuschauer bestimmen, wer den ESC 2023 gewinnt – doch auch die Jurys haben ein Wörtchen mitzureden

Denn die Hälfte der Punkte wird beim Eurovision Song Contest von den Jurys vergeben

Wie genau die Punktevergabe abläuft und wie das Voting funktioniert, lesen Sie hier

Mehrfach wurde das Voting-System des Eurovision Song Contests in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten überarbeitet. Waren es zunächst nur Jurys, die Punkte vergaben, wurden diese zunächst zeitweise abgeschafft und durch ein Televoting ersetzt. Doch nachdem sich viele Nachbarländer Punkte "zuschoben", wurden die Jurys wieder eingeführt.

Auch 2023 werden also Expertinnen und Experten mitentscheiden, wer den ESC am Ende gewinnt. Doch sie haben weniger Einfluss als noch ein Jahr zuvor. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ein Wörtchen mitzureden. Wie genau das Voting funktioniert, erklären wir hier.

Voting im ESC-Finale: Wer bestimmt den Sieger?

Beim Eurovision Song Contest darf jedes teilnehmende Land Punkte vergeben. Das gilt auch für die Staaten, deren Beiträge bereits in den Semifinal-Shows ausgeschieden sind. Innerhalb des Landes kommen die Hälfte der Punkte von einer Jury und die Hälfte von den Zuschauern. Vergeben werden die Punkte nach Land:

Jeder teilnehmende Staat darf 116 Punkte vergeben.

Über die Verteilung von 58 Punkten entscheidet eine Jury, über die anderen 58 das Televoting.

Sowohl die Jury als auch die Zuschauer vergeben an ihren Favoriten 12 Punkte.

Der Beitrag, der die zweitmeisten Anrufe erhalten hat, erhält 10 Punkte. Gleiches gilt für den zweiten Favoriten der Jury.

Danach werden je zweimal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und 1 Punkte vergeben.

Wichtig ist: Kein Land kann sich selbst Punkte geben. Nachbarn und befreundeten Staaten Punkte zuzuschieben hat beim ESC dagegen fast Tradition. Zwar sollte dem mit der Wiedereinführung der Jurys entgegengewirkt werden, doch Jahr für Jahr zeigen Länder wie Zypern und Griechenland oder Albanien und Italien, dass auch die vermeintlichen Musikexperten nicht frei von nationalen Affinitäten entscheiden.

ESC 2023: So werden die Punkte im Finale verkündet

Ausführlich wird in der Final-Show verkündet, wie die jeweiligen nationalen Jurys abgestimmt haben. Dafür wird live in jedes einzelne Land geschaltet. Für den ersten Platz gibt es dann die berühmten 12 Punkte. Im Anschluss an die Jury-Wertungen werden die Punkte der Zuschauer verkündet. Dabei wird nach und nach bekanntgegeben, wie viele Punkte ein Land von den Zuschauern insgesamt erhalten hat.

Die Punkte, die zum Beispiel Deutschland von allen Ländern im Televoting erhalten hat, werden also addiert und zusammen verkündet. Es gehen also nicht "12 Punkte an", sondern "Song X hat von den Zuschauern insgesamt X Punkte erhalten". Diese Punkte werden während der Verkündung zu den Punkten der Jury nach der Gewichtung hinzugezählt. Wer am Ende dieses Prozesses die meisten Punkte hat gewinnt den ESC. Wie viele Punkte Gewinnerinnen oder Gewinner der vergangenen Jahre erhalten haben, zeigt unsere Tabelle.

Das waren die letzten Gewinner beim Eurovision Song Contest

Jahr Land Interpret/Interpretin Titel Punkte 2022 Ukraine Kalush Orchestra "Stefania" 631 2021 Italien Måneskin "Zitti e buoni" 524 2020 ESC wegen der Corona-Pandemie entfallen 2019 Niederlande Duncan Laurence "Arcade" 498 2018 Israel Netta "Toy" 529 2017 Portugal Salvador Sobral "Amar pelos dois" 758 2016 Ukraine Jamala "1944" 534 2015 Schweden Måns Zelmerlöw "Heroes" 365 2014 Österreich Conchita Wurst "Rise Like A Phoenix" 290 2013 Dänemark Emmelie de Forest "Only Teardrops" 281

Deutlich zu sehen ist, dass ab dem Jahr 2016 deutlich mehr Punkte vergeben wurden als zuvor. Das liegt daran, dass vorher jedes Land maximal 58 Punkte verteilen konnte. Seit 2016 werden Jury- und Zuschauer-Punkte aber getrennt vergeben, wodurch sich die Anzahl verdoppelte.

Die Moderatoren des ESC 2022 bei der Punktevergabe. Foto: ZUMA Press/imago

Eurovision Song Contest: So läuft das Voting in den Semifinal-Shows

In den beiden Semifinal-Shows läuft die Punktevergabe etwas anders. Denn dabei gibt es keine Jurys – allein die Zuschauer entscheiden, wer ins Finale einzieht. Diese Regelung ist 2023 neu.

Und auch bei der Verkündung der Punkte gibt es Unterschiede. In den Halbfinal-Shows werden keine Punkte genannt, sondern lediglich die Länder verkündet, die es ins Finale geschafft haben. Deutschland, dass als einer der größten Geldgeber neben Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien zu den sogenannten "Big Five" gehört, ist übrigens automatisch für das Finale qualifiziert. (fmg)

