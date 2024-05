Berlin/Malmö. 16 Acts sind im ersten Halbfinale des ESC 2024 angetreten, nur 10 sind weiter. Lesen Sie hier, wer den Einzug ins Finale geschafft hat.

Der Eurovision Song Contest 2024 geht in die heiße Phase: Mit dem ersten Halbfinale fand gestern in Malmö die erste große Show der diesjährigen ESC-Saison statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 Ländern traten dabei an – nur zehn von ihnen schafften den Einzug ins Finale.

Kroatiens Sänger Baby Lasagna #nofilter ist ganz klar nicht das Motto von Besa. Sie vertritt Albanien beim ESC 2024 mit „Titan“. © - | Pirro Beati Armenien schickt beim Eurovision Song Contest 2024 das Duo Ladaniva mit „Jako“ ins Rennen. © - | Robert Koloyan Knallharte Jungs aus Aserbaidschan: Fahree und Ilkin Dovlatov treten beim ESC in Malmö mit „Özünlə Apar“ an. © - | Adil Yusifov Australien setzt beim ESC 2024 „One Milkali“ von Electric Fields. Das Duo verbindet moderne elektronische Soulmusik mit der Kultur der australischen Ureinwohner. © - | Morgan Sette Er will sich zum Sieg tanzen: Mustii vertritt beim ESC 2024 Belgien. © iStock | VLADVDK Sie geht mit der Powerballade „Sand“ an den Start: Saba aus Dänemark. © - | William Green Schwarz macht schlank: 5Miinust und Puuluup vertreten beim ESC 2024 Estland. © - | Liina Notta Finnland will beim ESC seit Jahren vor allem eins: Auffallen. Auch 2024 dürfte das mit Windows95man (Name wird aus markenrechtlichen Gründen noch geändert) und „No Rules“ klappen. © YLE | Mikka Varila Wenig einfallsreich heißt der französische ESC-Beitrag 2024 „Mon Amour“. Gesungen wird er von Slimane. © - | Ismael Nebchi Ob sie die Zuschauer mit diesem bösen Blick überzeugen kann? Nutsa Buzaladze geht beim ESC 2024 mit „Fire Fighter“ für Georgien an den Start. © - | Kikala Studio Marina Satti, die uns im Bild so stolz ihr Auto zeigt, geht beim Eurovision Song Contest für Griechenland ins Rennen. Ihr Song: „Zari“. © ERT | Kurunis Der böse Blick ist beim ESC 2024 angesagt: Auch Angelina Mango aus Italien will mit ihm und ihrem Lied „La Noia“ („Die Langeweile“) überzeugen. © - | Andrea Bianchera Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Und es ist auch nicht Superman, sondern Bambie Thug, die beim ESC 2024 Irland vertritt. © - | Becca Geden Schlagerfans haben erkannt: Hier zu sehen ist Marianne Rosenberg. Ach nein, es ist doch Hera Björk, Islands Hoffnung beim ESC 2024. © - | Anna Maggý Hände hoch oder ich singe: Israel schickt beim ESC 2024 Eden Golan mit „Hurricane“ ins Rennen. © RAN | Yehezkel Bei diesem Namen bekommt man Hunger: Baby Lasagna vertitt beim ESC 2024 Kroatien. Der melodische Titel des Beitrags: „Rim Tim Tagi Dim“. © - | Elizabeta Ruzic Der ESC ist bunt, doch jedes Jahr setzen auch einige Acts auf weniger Farbe. So zum Beispiel Dons aus Lettland. © - | Dons Music Silvester Belt sieht aus, als wäre er einem Science-Fiction-Film entsprungen. Beim ESC will er für Litauen mit „Luktelk“ überzeugen. © - | Armida Cepukaité Nach Jahren der Abstinenz kehrt Luxemburg 2024 zum ESC zurück. In Rennen schickt Deutschlands kleinster Nachbar die Sängerin Tali. © - | Gretel S. Díaz Malta hofft beim ESC 2024 mit „Loop“ von Sarah Bonnici überzeugen zu können. © - | Carlton Agius Natalia Brabu hat sich für den ESC noch schnell die Haare gewaschen. Ob das für einen Sieg Moldaus reicht? Fraglich. © - | Mihai Turculet Joost Klein vertritt beim ESC 2024 die Niederlande. In seinem Song „Europapa“ geht es nicht um seinen Opa, sondern um die Vorteile eines geeinten Europas. © - | Ruud Janssen Gåte gehen beim Eurovision Song Contest für Norwegen ins Rennen. © NRK | Marie Naglestad Für Österreich will beim ESC 2024 Kaleen überzeugen. Auch wenn das Bild so aussieht: Bei Germany‘s Next Topmodel hat sie nie teilgenommen. Das Foto aufgenommen hat aber Rankin, der als Fotograf auch schon die GNTM-Models ablichtete. © - | Rankin Luna geht beim ESC mit „The Tower“ ins Rennen. Ob die Mondgöttin ihr beisteht? © - | Dorota Szulc Iolanda heißt die Vertreterin Portugals beim ESC 2024. Sie tritt mit dem Song „Grito“ an. © - | Sebas Ferreira Auffallen um jeden Preis: Megara vertreten beim ESC San Marino. © - | Javier Bragado Nein, sie sehen nicht doppelt: Marcus & Martinus sind Zwillinge. Beim ESC vertreten sie mit „Unforgettable“ den Gastgeber Schweden. © - | Jonathan Perlemann Nemo aus der Schweiz sieht aus, als würde er beten. Wenn es beim ESC hilft: warum nicht? Sein Song: „The Code“. © SRF | Ella Mettler Lange, dunkle Mähne und eine mystische Ausstrahlung: Nein, das ist nicht Vorjahressiegerin Loreen, sondern Teya Dora, die beim ESC 2024 für Serbien ins Rennen geht. © - | Marko Suvic Sex sells? Slowenien schickt Raiven mit „Veronika“ ins Rennen um den ESC-Sieg. © - | Tjasa Barbo Er erinnert an Dieter Bohlen, sie könnte die Mutter von Paris Hilton sein. Zusammen sind sie Nebulossa und vertreten beim ESC 2024 Spanien. © RTVE | Valero Rioja Aiko sieht aus, als würde sie in Berlin-Kreuzberg leben. Tatsächlich stammt sie aber aus Tschechien, für das sie beim ESC 2024 mit „Pedestal“ an den Start geht. © - | Kubo Krízo Frauenpower aus der Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil vertreten ihr Land mit „Teresa & Maria“ – eine Anspielung auf Mutter Teresa und die biblische Maria. © EBU | - Olly Alexander aus dem Vereinigten Königreich ist schon lange ein Star: Als Teil von „Years & Years“, einer Band, die inzwischen nur noch aus ihm besteht, schaffte er es in Deutschland bis auf Platz neun der Charts. Zum ESC fährt er unter seinem echten Namen – und bringt hoffentlich ein Shirt mit. © - | Richie Tallboy L wie Loser? Die Geste von Silia Kapsis aus Zypern scheint kein gutes Omen. Aber vielleicht lügt sie ja, schließlich heißt ihr Song „Liar“. © - | Silia Polykarpou 1 / 36

hat im ersten ESC-Halbfinalke beim Eurovision Song Contest gleich ein Ausrufezeichen gesetzt: Der mit „Rim Tim Dagi Tin“ in den Wettbüros als Favorit gehandelte Sänger legte am Dienstagabend in Malmö einen starken Auftritt hin und zog wie erwartet in das Finale am Samstag ein. Deutschlands Starter Isaak durfte im Halbfinale sein Lied präsentieren und zeigte dabei eine starke Bühnenshow, was seine Wettquoten besserte.

Luxemburg erstmals seit 31 Jahren wieder dabei

Auch das ebenfalls hoch gehandelte ukrainische Duo Alyona Alyona & Jerry Heil zog ins Finale am Samstag ein. Dazu außerdem Serbien, Portugal, Slowenien, Litauen, Finnland, Zypern, Irland und Luxemburg. Luxemburg hatte sich 1993 aus Kostengründen vom weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb zurückgezogen. Nun kann die 23 Jahre alte Tali Golergant beim Comeback nach 31 Jahren ihr französisch-englisches Lied „Fighter“ auch in der Finalshow singen.

Nicht mehr dabei ist überraschend die polnische Sängerin Luna. Auch Australien, Island, Moldau und Aserbaidschan schieden aus - diese Länder galten bereits vor dem Halbfinale als Wackelkandidaten.

Isaak schlägt sich tapfer

Für Deutschland, das in den vergangenen zwei Jahren jeweils auf dem letzten Platz landete, startet der 29 Jahre alte Isaak mit seinem Lied „Always on the run“. Deutschland ist als einer der fünf großen Geldgeber - dazu zählen auch Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien - neben Gastgeber Schweden für das Finale gesetzt. Anders als in früheren Jahren dürfen in diesem Jahr die gesetzten Länder aber auch in einem der Halbfinals ihr Lied präsentieren.

Lesen Sie auch: Schon wieder letzter? So stehen Deutschlands Chancen beim ESC

Isaak machte das mit einer neuen Bühnenshow mit Einsatz von viel Feuer und Pyrotechnik. In den sozialen Netzwerken wurde international insbesondere die starke Stimme des Ostwestfalen gelobt. In den Wettbüros verbesserte sich Isaak zwischenzeitlich bis auf Platz 20. Siegchancen werden ihm nicht zugerechnet.

Eine Premiere feierte bei der Übertragung des Halbfinals Kommentator Thorsten Schorn. Er löste den in den Ruhestand gewechselten, als ESC-Legende geltenden Peter Urban ab. Schorn behielt bei seinem ersten Einsatz als Kommentator den Stil Urbans bei, die Auftritte mit kleinen humorvollen Spitzen zu begleiten.

Über die Bühnenshow der Slowenin Raiven sagte er etwa, „das war nicht das Tanztheater Wuppertal, das ist der slowenische Beitrag“. Zu dem aus gruselig-düsteren Darstellungen bestehenden Beitrag von Irlands Bambie Thug sagte Schorn, „man hat ja schon viel erlebt beim ESC. Ein Exorzismus ist bis jetzt noch nicht dabei gewesen“.

Das ESC-Finale findet am Samstag mit insgesamt 26 Ländern statt. Nach dem Sieg der Schwedin Loreen im vergangenen Jahr darf Schweden den Wettbewerb ausrichten.

ESC 2024: Wer hat es ins Finale geschafft?

Den Einzug ins ESC-Finale sicherten sich diese Acts:

Das zweite Halbfinale des ESC findet am Donnerstag statt. Deutschland ist wie andere große Geldgeber des ESC sicher für das Finale am Samstag gesetzt.

Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, haben Kroatien, die Schweiz, die Ukraine und Italien die besten Chancen, am Samstag den ESC 2024 zu gewinnen. Der deutsche ESC-Teilnehmer Isaak dürfte demnach relativ schlecht abschneiden.

fmg