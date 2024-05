Wolfsburg. Stadtforst und Energieversorger LSW laden zur Brunnen- und Quellenwanderung in Wolfsburg ein. Das müssen Teilnehmer wissen.

Wer hat Lust, mitzuwandern oder mitzuradeln? Stadtforst Wolfsburg und LSW laden zur 43. Brunnen- und Quellenwanderung ein. Los geht‘s am Sonntag, 9. Juni, um 10 Uhr am VW-Bad in Wolfsburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wald und Wasser schaffen Leben“ lautet in diesem Jahr das Motto der Veranstaltung, die sich an den Tag der Umwelt anlehnt. „Unser Wald ist ein ökologisch hochwertiges System, das zu jeder Jahreszeit in seiner Vielfalt fasziniert. Besucher sind eingeladen, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und vom Alltag abzuschalten“, wird Stadtförster Dirk Schäfer in einer Pressemitteilung der LSW zitiert.

43. Brunnen- und Quellenwanderung durch dem Wolfsburger Stadtwald

Die Organisatoren begleiten die Wanderer und Radfahrer mit vielen Informationen zu den Besonderheiten des Wolfsburger Stadtwalds mit seinen Brunnen und Quellen, die unter der Obhut der LSW als Trinkwasserversorger stehen. „Wer das Wasser probiert, wird Unterschiede feststellen“, verrät LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert und erklärt: „Einige Objekte sind an das Wolfsburger Trinkwassernetz angeschlossen, einige führen natürliches Quellwasser in Trinkqualität.“

Nach Ende der gut zweistündigen Touren durch den Wolfsburger Stadtwald bietet Party-Service Kusch eine Stärkung in idyllischem Ambiente an. Weitere Informationen zur Brunnen- und Quellenwanderung mit Streckentipps und Objekten gibt es online unter www.lsw.de/brunnen-und-quellen.

red