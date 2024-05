Wolfsburg. Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wolfsburg sind beim Landeswettbewerb Jugend musiziert erfolgreich. So geht es weiter.

Sieben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wolfsburg haben in diesem Jahr beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert große Erfolge erzielt. Wie die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung mitteilt, gab es sechs erste Plätze und einen zweiten Platz. Für diesen Erfolg ehrte Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Wolfsburger Nachwuchsmusiker während einer feierlichen Veranstaltung in der Musikschule. Musikalische Beiträge der Preisträgerinnen Tamaki Steinert und Meike Schwertmann rundeten die Veranstaltung ab.

Das sind die Preisträger der Wolfsburger Musikschule

Den 1. Preis beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert gewannen: Tamaki Steinert (Violine), Meike Schwertmann (Klarinette), Jule Niessner (Klarinette), Theofil Ratmann (Trompete), Erika Wirth (Querflöte) und Maxima Lührs (Blockflöte). Den zweiten Platz belegte Adrian Haberlach (Gitarre).

Durch die Erfolge beim Landeswettbewerb haben sich Tamaki Steinert, Meike Schwermann, Jule Niessner und Theofil Rathmann für den Bundeswettbewerb in Lübeck qualifiziert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red