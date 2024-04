Wolfsburg. Die Musikschule Wolfsburg lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein. Für einen besonderen Höhepunkt sollen mehr als 500 Kinder sorgen.

Von Harfe bis Posaune: Das Team der Wolfsburger Musikschule freut sich am Samstag, 20. April, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr in der Goetheschule und 10 bis 12.30 Uhr in den Zweigstellen Fallersleben und Vorsfelde auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, wie es in der Mitteilung zum „Tag der offenen Tür“ heißt.

Musikinteressierte Menschen jeden Alters könnten in dieser Zeit den Lehrkräften lauschen, Fragen zum Musikschulunterricht stellen und selbstverständlich Instrumente ausprobieren. Ein besonderes Special erwarte das Publikum im kleinen Saal der Goetheschule. Dort sollen die Dozentinnen für Oboe sowie Block- und Querflöte in Mini-Konzerten ihre Instrumente vorstellen. Kurzentschlossene könnten sich gleich vor Ort anmelden.

Wolfsburger Kita-Kinder als Höhepunkt des Tages in der Musikschule

Ein buntes Treiben soll es ab 13.15 Uhr auf dem Schulhof der Musikschule geben: Im Rahmen des Projektes „Kita singt“ stellen mehr als 500 Kita-Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern aus 27 beteiligten Kitas ihr Liederprogramm 2024 in zwei öffentlichen Proben vor. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Katrin Heidenreich. „Die Kita-singt-Kinder sind mit ihrem Programm nicht nur das Highlight des Tages der offenen Tür, sondern bilden auch unsere wichtigste Zielgruppe. Vielleicht entdecken sie in der Musikschule sogar ihr Lieblingsinstrument.“

Begleitet werden sie von der „Kita singt“-Band und den Lehrkräften des Elementarbereiches. „Nach den Proben führt die Samba-Batucada-Band der Musikschule alle Beteiligten schwungvoll zu den spannenden Angeboten in den Unterrichtsräumen der Musikschule“, heißt es weiter. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

