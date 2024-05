Wolfsburg. Es ist nicht der erste Brand dieser Art im Wolfsburger Stadtteil. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Im Wolfsburger Stadtteil Westhagen ist es erneut zu Müllcontainer-Bränden gekommen. Das teilt die Polizei mit. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 0.15 und 0.29 Uhr, steckten Unbekannte zwei Behälter in der Jenaer Straße in Brand.

Wolfsburg ist von Bränden geplagt - Brandstiftung

Gegen 0.29 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr. Bevor das Feuer auf weitere Container oder Gebäude übergreifen konnte, löschten Einsatzkräfte die Brände.

Erst vor rund zwei sowie vor drei Wochen brannten Müllcontainer in Westhagen. Seit Anfang Mai fahndet die Polizei mit Bildmaterial nach einem mutmaßlichen Brandstifter, der es insbesondere auf Kleingärten in Wolfsburg abgesehen hatte.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red/rev