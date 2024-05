Gadenstedt. Mehrere Frauen berichten von Ausfallerscheinungen. Nun ermittelt die Polizei, ob bei der Party Ende April KO-Tropfen im Spiel waren.

Die Polizei geht davon aus, dass bei einer Party am 26. April in Gadenstedt K.O.-Tropfen an junge Frauen verabreicht worden sind. Laut Mitteilung haben mehrere Gäste Ausfallerscheinungen gezeigt. Wie die Polizei nun berichtet, hat es bei drei Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren gesichert körperliche Auffälligkeiten wie Orientierungslosigkeit, Schwindel und Übelkeit gegeben. Eine 22-Jährige wurde bewusstlos und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

K.O.-Tropfen? Wer hat in Gadenstedt etwas beobachtet?

Bei der öffentlich beworbenen Party an der Bundesstraße in Gadenstedt vom 26. auf den 27. April waren schätzungsweise 800 bis 1000 Gäste anwesend. Nun suchen Ermittler nach Zeugen und weiteren Opfern. Sie werden gebeten, sich unter (05341) 18970 zu melden.

red