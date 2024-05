Peine. Der Kulturring Peine hat die Höhepunkte der kommenden Saison vorgestellt. Wie Gäste zu den Veranstaltungen gelockt werden sollen.

Jetzt ist sie fertig: Die neue Spielzeit 2024/2025 beim Kulturring Peine steht. Theaterleiterin und Geschäftsführerin Dr. Bettina Wilts stellt die Höhepunkte der Saison vor. Den Auftakt macht das Theaterfrühstück am 7. September um 10 Uhr. Da gibt Bettina Wilts allen interessierten Theaterfreunden Hintergrundinfos bei Kaffee und Brötchen.

„Ich bin gespannt auf ,Moby Dick‘ und ,Der Wal‘, ich freue mich auf ,Der Theatermacher‘ mit Peter Bause aus Hamburg am 23. April. Dazu halte ich einen Kurzvortrag über Autor Thomas Bernhard“, sagt Bettina Wilts. Die Komödie „Der Geizige“ von Moliére mit Kalle Pohl am 7. März ist für sie auch etwas Besonderes. Zum Schauspiel „Empfänger unbekannt“ von Katherine Kressmann Taylor am 12. November findet ein Publikumsgespräch statt. Und zu „Moby Dick“ (2. Oktober) gibt es eine dramaturgische Einführung.

„Mal sehen, ob man über den Tigerkopf stolpert oder über etwas anderes“

Die Silvestershow wird auch besonders mit der Uraufführung „Dinner for One…in Peine“. Es spielt in Peine, es gibt Essen aus der Region, und am Tisch sitzen vier Peiner Persönlichkeiten. „Die Rolle des Butlers übernimmt der fernsehbekannte Schauspieler Axel Pape. Das Stück spielt im Jahr 2074, da wären die alle schon gestorben. Wir haben sie alle um Erlaubnis gebeten. Mal sehen, ob man über den Tigerkopf stolpert oder über etwas anderes“, so Bettina Wilts. Stefan Honrath von der Volksbank Brawo als Kooperatinspartner schreibt am Stück mit. Nach der Pause geht es dann weiter mit dem Konzert von Dave Kaufmann & the Sunshine Boys.

„Bella Italia“ heißt das klassische Neujahrskonzert am 10. Januar mit der Kammerphilharmonie Wernigerode mit der amerikanischen Sopranistin Viktoria Car und dem mexikanischen Tenor Manolito Mario Franz.

Bei Musicalshow werden in Peine die originellsten 80er-Jahre-Kostüme der Zuschauer gekürt

Bei „Cinderella – das 80er-Jahre-Musical“ (21. Februar 2025) fördern die Stadtwerke diese turbulente Musicalshow aus der Zeit der Schulterpolster und Zauberwürfel. „Wir küren an diesem Abend die originellsten 80er-Jahre-Kostüme der Zuschauer.“

Kabarettistin Christine Schütze feiert den feinen Unterschied. © FMN | privat

Sechs Kabarettabende sind geplant: Ingo Oschmann (19. Januar) und Hans Werner Olm (14. März) gehören zu den Klassikern, Nagelritz (18. September) kommt mit Chanson, Piero Masztalerz (24. Oktober) liefert sich mit animierten Märchenfiguren den verbalen Schlagabtausch. Christine Schütze (7. Mai) feiert die Unterschiede während Lars Ruth (29. November) eine Expedition ins Reich der Wahrsager, Hypnotiseure und Traumdeuter wagt.

Zum Fest gibt es einen Baum für den Weihnachtsmann

Das Kindertheater spielt zum Thema Weihnachten das Stück „Ein Baum für den Weihnachtsmann“ (3. Dezember) mit den bekannten Figuren Nulli und Priesemut aus dem Bilderbuch von Mathias Sodtke für Kinder ab 3 Jahren. „Der Grüffelo“ nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler (ab 4) wird am 4. und 5. Dezember aufgeführt. Im Studio 99 gibt es am Nikolaustag eine kleine Feier für Kinder. Musiker Thomas Märtens singt und spielt auf der Gitarre eigene Songs mit den Kindern. Und kleine Geschenke gibt es auch. „Tafiti und Pinsel“ nach dem Buch von Julia Boehme wird als Figurentheater (ab 4) am 12. März aufgeführt.

Musikalisch gibt’s unter anderem am 25. Januar Simple-Minds-Hits mit der Band „1984”, „KissForever“ feiert am 29. März die legendären Kiss. Die Stadtparkkonzerte (Eintritt frei) gehen weiter mit den Dungelbecker Pisserdohlen (9. Juni) und Jazz2Jazz (23. Juni) bis Classic Rock Xperience (1. September).

Beim theaterpädagogischen Projekt werden Grundsätze der Schauspielerei vermittelt

Weitergeführt werden die Sparkassen-Krimitage ab 26. Januar mit Lesungen auch im Bestattungshaus und einem Krimifrühstück im Theaterrestaurant. Auch das theaterpädagogische Projekt der IGS und des Kulturrings geht weiter. Bei „Theater – Jetzt“ lernen Schüler bis Senioren bei Theaterpädagoge Florian Frenzel Grundsätze der Schauspielerei, von Bühnenpräsenz bis Körperhaltung. Ziel ist es, am Ende ein Stück aufzuführen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bettina Wilts weiß: „Zuschauer zu motivieren, sich der Kultur hinzugeben, ist nach Corona immer noch sehr mühsam. Menschen haben sich entwöhnt, viele nehmen unsere Angebote gar nicht wahr, andere haben ein Netflix-Abo oder fühlen sich zu alt. Wir kämpfen um jeden Zuschauer und bemühen uns, für alle etwas zu bieten.“ Dabei würden die unterhaltsamen Stücke von Boulevard bis Romanverfilmung besser laufen als schwierige Klassiker.

Das Abonnement für Schüler und Studenten kostet je nach Ring und Sitzplatz zwischen 57 und 106 Euro, regulär 114 bis 212 Euro. Wer sich nicht für einen Ring entscheiden mag, kann mit dem Wahlabo einen bunten Mix aus allen Genres zusammenstellen und dabei auch Geld sparen. Auch ein Ladies-Night-Abo speziell für Frauen wird angeboten. „Wir haben die Preise nicht erhöht“, sagt Bettina Wilts stolz. Infos: www.kulturring-peine.de

