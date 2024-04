Bodenwerder. Außerdem berichtet die Polizei von einem folgenschweren Reifenplatzer bei Bremen. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen und Bremen.

Ein zwei Jahre alter Junge ist am Dienstag nahe der Stadt Bodenwerder im Landkreis Holzminden in die Weser gefallen und gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach wurde das Kind aus der Weser geborgen, überlebte aber nicht. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Weitere Details wollte die Polizeisprecherin mit Verweis auf die Ermittlungen und nötige Absprachen mit der Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen.

Nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ kämpften Notarztteams längere Zeit um das Leben des kleinen Kindes. Die Mutter des Jungen soll demnach versucht haben, ihr Kind aus dem Fluss zu retten, erreichte den Jungen aber nicht. Dem Bericht zufolge zog ein Feuerwehrmann das Kind aus dem Wasser. Mehrere Rettungskräfte und Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Reifen eines Schwertransporters platzt bei Bremen - Zusammenstoß mit Sattelzug

Auf der Autobahn 1 bei Bremen in Richtung Hamburg ist am frühen Mittwochmorgen ein Schwertransporter aus den Niederlanden mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Der 35-jährige Fahrer des Schwertransporters blieb demnach unverletzt.

An dem Schwertransporter war den Angaben zufolge ein Reifen geplatzt. In der Folge sei das Fahrzeug in einen auf gleicher Höhe daneben fahrenden Sattelzug geprallt. Der Sattelzug sei von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gefahren. Das Führerhaus habe sich vom Anhänger gelöst und auf die Gegenfahrbahn geragt. Der Verkehrsunfall habe ein Trümmerfeld hinterlassen, in dem sich auch nachfolgende Autos noch Schäden zugezogen hätten.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an. Die Autobahn war seit dem frühen Morgen viereinhalb Stunden voll gesperrt, bevor Richtung Osnabrück wieder ein Teil der Fahrbahn freigegeben werden konnte. Richtung Hamburg blieb die Fahrbahn am Morgen weiterhin gesperrt. Es sei mit einem enormen Rückstau zu rechnen, hieß es vonseiten der Polizei.

dpa