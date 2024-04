Bremen. Im Landkreis Hildesheim gibt es zudem einige Motorrad-Unfälle. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen und Bremen.

Ein Gruppe Vermummter hat in Bremen vier Motorradfahrer angegriffen, einer der Biker wurde dabei verletzt. Die vier Männer im Alter von 37, 40, 51 und 56 Jahren hatten ihre Motorräder am Samstag vor einem Kiosk in der Altstadt abgestellt, zwei gingen ins Geschäft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dann kam demnach eine Gruppe von bis zu 20 dunkel gekleideten und vermummten Personen auf die beiden vor dem Kiosk wartenden Biker zu. Diese liefen ins Geschäft, die Vermummten folgten ihnen, schlugen und traten auf die vier Motorradfahrer ein und flüchteten dann, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Auseinandersetzung ging eine Scheibe zu Bruch, der 51 Jahre alte Biker erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und kam ins Krankenhaus. Die Hintergründe für den Angriff waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bad Salzdetfurth: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

In Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen am Samstagmittag den vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 39-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer, darunter ein Kleinkind, blieben bei dem Unfall unverletzt. Auch sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro.

71-Jähriger bei Unfall in Gödenstorf schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Gödenstorf im Landkreis Osterholz ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 71-Jährige fuhr am Samstagabend auf der Lübberstedter Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in einem wegen Bauarbeiten stillgelegten Gleisbett landete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Papenburg schwer verletzt

Ein Radfahrer ist von einem Auto in Papenburg im Landkreis Emsland erfasst und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr am Samstagabend mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg, wie die Polizei mitteilte. Beim Überqueren der Straße über einen Zebrastreifen sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 950 Euro.

Kreis Hildesheim: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Duingen im Landkreis Hildesheim gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 33-Jährige fuhr am Samstagmittag auf der B240, als er in der Nähe der Ortschaft Capellenhagen aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn stürzte und nach rechts auf den Grünstreifen abkam, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.

Polizist rettet Frau aus Wohnung - Drei Verletzte nach Zimmerbrand im Kreis Schaumburg

Ein Polizist hat im Landkreis Schaumburg eine 79-jährige Bewohnerin aus einem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet. In einer benachbarten Wohnung war in der Nacht auf Sonntag ein Zimmerbrand ausgebrochen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Während die anderen Bewohner das Haus in Bad Nenndorf selbst verlassen konnten, half ein Polizist der Frau aus ihrer Wohnung. Dabei verletzten sich beide leicht. Rettungskräfte brachten die beiden wie auch die 81-jährige Frau, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand noch in der Nacht. Näheres zur Brandursache oder Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa