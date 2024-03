Schellerten. Im Kreis Hildesheim hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Bei einem Osterfeuer in Goslar wurde eine Rettungskraft gewürgt. Der Überblick.

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in Schellerten im Landkreis Hildesheim ums Leben gekommen. Der 88-Jährige sei den ersten Erkenntnissen zufolge in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte er gegen eine Wand. Anwohner, die den Unfall bemerkten, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Trotz der Hilfe eines Notarztes starb der Mann noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall am Samstagabend kam, war nach Angaben der Polizei noch unklar.

Frau würgt Rettungssanitäterin bei Einsatz am Osterfeuer im Harz

Eine 44-Jährige hat am Rande eines Osterfeuers im Harz eine gleichaltrige Rettungssanitäterin gewürgt. Der Angriff ereignete sich am Lautenthaler Osterfeuer in Langelsheim. Die 44-jährige Beschuldigte störte fortwährend die Behandlung einer Patientin. Nachdem sie durch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes immer wieder weggeschoben wurde, würgte die Frau die Sanitäterin plötzlich von hinten. Erst nach Einschreiten des zweiten Sanitäters ließ die Beschuldigte vom Opfer ab. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die stark alkoholisierte Beschuldigte nahmen die Polizisten mit auf die Wache. Dort wurde ihr, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad und Roller

Beim Zusammenprall eines Rollers mit einem Quad in Nordenham im Landkreis Wesermarsch sind zwei Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Ein 15-jähriger Rollerfahrer sei den ersten Erkenntnissen nach von einem Grundstück auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er einen dort fahrenden 55-Jährigen auf seinem Quad übersehen. Es kam zum Zusammenprall, bei dem das Quad auf die Seite kippte. Dessen Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Samstagvormittag leicht verletzt und kam auch in ein Krankenhaus.

