Polarlichter über Niedersachsen: Wann sie wieder zu sehen sind

Spektakel am Nachthimmel! Die Polarlicht-Saison 2023/2024 in Niedersachsen ist eröffnet. Zum ersten Mal seit etwa einem halben Jahr sind die außergewöhnlichen Himmelsphänomene in der Nacht zu Dienstag klar und deutlich zu sehen gewesen. Viele Hobbyfotografen und Teilzeit-Astronomen fingen beeindruckende Aufnahmen ein. Und die Chancen stehen gut, dass dies nicht die einzigen Polarlichter in diesem Jahr in Niedersachsen waren.

In vielen Farben war das Polarlicht im niedersächsischen Soltendieck kurz vor Sachsen-Anhalt zu sehen. Foto: Dany Herzberg / FMN

Die Skywarner aus Wolfsburg, die sich auf Wetterfotos spezialisiert haben, aber auch Hinweise auf mögliche signifikante Wetterlagen geben, haben am Montag auf einem Feld zwischen Nordsteimke und Reislingen hübsche Fotos des Polarlichts per Langzeitbelichtung geschossen. „Zwischen 22.15 und 23 Uhr gab es die Sichtungen, wir informieren uns über Apps und Whatsapp-Gruppen“, erzählt Skywarner André.

Die Skywarner aus Wolfsburg haben Polarlichter zwischen Nordsteimke und Reislingen fotografiert. Foto: Skywarner Wolfsburg / FMN

Dany Herzberg hat wiederum in Soltendieck bei Uelzen tolle Fotos geschossen. Sie befasst sich seit Jahren mit dem seltenen Naturereignis, das in den nächsten Monaten immer häufiger auch bei uns zu sehen sein wird, denn: die wichtigste Zutat für ein schönes Polarlicht, die Sonnenaktivität, nimmt bis 2025 zu. Herzberg informiert sich unter anderem über die Internetseite spaceweatherlive.com. Dort wird zum Beispiel der KP-Wert angezeigt, dessen Index zwischen 0 und 9 reicht und eine Kennzahl für die Sonnenaktivität ist. Während in Island und Skandinavien bereits die Werte 3 und 4 für Polarlicht ausreichen, sollte der KP-Wert in Deutschland mindestens 5, besser 6 oder 7, betragen.

Zwischen Nordsteimke und Reislingen leuchtete der Himmel am Montagabend in bunten Farben. Foto: Skywarner Wolfsburg / FMN

Polarlichter sind häufig nicht mit bloßem Auge zu erkennen

Weitere Kennziffern auf der Seite, an denen sich Herzberg orientiert, sind der Bz-Wert und das Magnetometer. Bei beiden Werten gilt: „Je weiter sie im Minus liegen, desto besser. Das Magnetometer zum Beispiel zeigte am Montagabend Werte von minus 500 an.“ Definitive Vorhersagen lassen sich nur schwer treffen. Nicht zuletzt muss es auch am Firmament zumindest in Teilen klar sein, Wolken stören beim himmlischen Vergnügen. Und wer auf dem Land nach oben schaut, hat ebenso bessere Erfolgsaussichten als in der Stadt, wo Lichtverschmutzungen die Atmosphäre trüben könnten.

Zunahme der Sonneneruptionen dauert bis 2025 – weitere Polarlichter möglich

Polarlichter sind häufig nicht direkt mit bloßem Auge zu erkennen. Viele Menschen nehmen sie daher nicht oder nur als Wolke wahr. Erst bei näherem Hinsehen sind Farbabstufungen sichtbar. Kameras jedoch fangen sie gut ein.

Die Chancen stehen gut, dass in den nächsten Monaten immer wieder Polarlichter über Niedersachsen zu sehen seien werden. Jens Berdermann, kommissarischer Institutsleiter beim DLR-Institut für Solar-Terrestrische Physik in Neustrelitz, erklärt die Hintergründe: „Wir beobachten eine Zunahme von Sonnenflecken, bis 2025 ist ihr Maximum erreicht. Damit einhergehend ist auch die Zahl der Sonneneruptionen, sogenannte koronale Massenauswürfe, die starke Magnetstürme ins All schicken, immer wieder auch die Erde treffen und so für die Polarlichter sorgen. Dieser Sonnenflecken-Zyklus dauert elf Jahre. Nach dem Höhepunkt in zwei Jahren wird der nächste also erst für 2036 erwartet. Allerdings nehmen die Zyklen auch konstant ab, starten also nicht wieder bei null. Auch nach 2025 werden also Polarlichter zu sehen sein.“

Sonnenflecken sind auf diesem Foto von September 2014 auf der aufgehenden Sonne in Sehnde in der Region Hannover zu sehen. Sonnenflecken weisen auf eine große Sonnenaktivität hin, die wiederum für Polarlichter sorgt. Foto: Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Die Magnetstürme bewegen sich übrigens mit 800 bis 1000 Kilometern pro Sekunde von der Sonne auf die Erde zu, treffen dort also etwa einen Tag später ein. „Der aktuelle Zyklus hat sich stärker entwickelt als zunächst gedacht.“

