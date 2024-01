Walsrode. Die Täter raubten im laufenden Betrieb die Tageseinnahmen. In Hannover hat eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Das ist in Niedersachsen passiert.

Zwei maskierte und bewaffnete Täter haben am Montagabend ein Schnellrestaurant in Walsrode im Landkreis Heidekreis überfallen. Die Unbekannten stahlen die Einnahmen des Tages, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es hätten sich zum Zeitpunkt der Tat außer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Kunden im Restaurant befunden. Verletzt worden sei niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Dachgeschosswohnung in Hannover brennt - ein Mensch leicht verletzt

Wegen eines Feuers in einer Dachgeschosswohnung in Hannover ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Am Dienstagmorgen kam es laut Feuerwehr zu dem Brand im Stadtteil Linden. Einsatzkräfte versuchten, das Feuer von innen sowie von außen unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Das Alter und Geschlecht des Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Die anderen Bewohner des Hauses wurden nach Polizeiangaben evakuiert.

Spaziergänger stürzt in Emder Kanal - Ermittlungen abgeschlossen

Im Fall eines Spaziergängers, der in einen Emder Kanal gestürzt und danach tot aufgefunden worden ist, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Aurich am Dienstag.

Für die Klärung der Todesursache hatte eine Obduktion ergeben, dass der 45-Jährige ertrunken war. Die Leiche des Mannes war am 16. Januar - zwei Tage nach dem Unglück - in einem anderen Kanal gefunden worden. Zunächst hatten die „Emder Zeitung“ und die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.

Zu dem Sturz in den Kanal war es nach Angaben der Polizei gekommen, als der 45-Jährige mit seiner Frau auf dem Heimweg war. Dutzende Rettungskräfte hatten nach dem Vermissten gesucht, zunächst aber ohne Erfolg. Ein Polizist fand den Mann schließlich tot einige Hundert Meter vom Ort des Sturzes entfernt im Uferbereich des anderen Kanals.

Hannover: Monatelang vermisster Senior ist tot

Nach monatelanger Suche nach einem 80-Jährigen in Hannover gibt es Gewissheit über seinen Tod. Durch eine Obduktion konnte die Identität eines im November 2023 gefundenen Leichnams zweifelsfrei festgestellt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um den seit Mai 2023 vermissten Senior. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Die Leiche war in einem Bach in Hemmingen bei Hannover gefunden worden. Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Hannover hatten den Mann als vermisst gemeldet.

