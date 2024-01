Dannenberg. Vier Männer haben in Dannenberg einen 34-Jährigen ausgeraubt. In Stade wurde ein tödlich verletzter Mann bei einem Parkhaus gefunden.

Ein 34 Jahre alter Mann ist in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) aus einer Gruppe von vier Männern heraus mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei fasste kurz nach der Tat drei Verdächtige, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach hatten die mutmaßlichen Täter den Mann zuvor über einen Chat zu einem Treffen aufgefordert. Bei dem Treffen in der Nacht zum Montag schlugen die Räuber dann auf den 34-Jährigen ein. Sie stahlen ihm mehrere Hundert Euro sowie ein Smartphone und bedrohten ihn mit der Schusswaffe.

Danach fuhren die mutmaßlichen Räuber mit ihrem Opfer zu dessen Wohnung. Dort konnte der 34-Jährige fliehen und die Polizei verständigen. Er wurde leicht verletzt. Die Täter flohen mit zwei Autos, darunter auch der Wagen des 34-Jährigen.

Bei einer Fahndung stellten Polizisten wenig später in einem Auto drei polizeibekannte Männer im Alter von 21, 25 und 31 Jahren. In ihrem Wagen fanden die Beamten mehrere Hundert Euro Bargeld. Da auch die Täterbeschreibung auf die Männer zutraf, wurden sie festgenommen. Die Tatverdächtigen sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen sie wird wegen schweren Raubs, Autodiebstahls und Freiheitsberaubung ermittelt.

Rätsel um schwer verletzten Mann am Stader Bahnhof

Ein bei einem Parkhaus am Stader Bahnhof am Sonntag gefundener schwer verletzter Mann ist im Krankenhaus gestorben. Wie der 44-Jährige aus Hamburg zu dem Parkhaus gekommen war und wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. „Möglicherweise hatte der Mann dort bereits längere Zeit gelegen, ohne entdeckt worden zu sein“, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann am Sonntag zur Behandlung in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen der Ärzte habe der Mann nicht gerettet werden können. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben.

42-Jähriger bei Streit in Walsrode lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Walsrode ist ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen einen 23-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagabend noch in Tatortnähe vorläufig fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sollte am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Details wie etwa zur Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer nannten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Aus dem Bericht geht lediglich hervor, dass die Verletzungen durch „Gewalteinwirkung“ entstanden sein sollen.

38-Jährige im Landkreis Celle tödlich verletzt – Ex-Partner wegen Totschlags in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen im Landkreis Celle ermittelt die Polizei gegen den früheren Lebensgefährten der Frau wegen Verdachts des Totschlags. Dem 37 Jahre alten Mann werde vorgeworfen, am Sonntagmorgen in die Wohnung seiner Ex-Partnerin in Hermannsburg eingedrungen zu sein und vorsätzlich mehrfach mit „mindestens einem Messer“ auf sein Opfer eingestochen zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll er mit dem Tod der 38-Jährigen gerechnet haben. Die Frau starb wegen der schweren Verletzungen noch in ihrer Wohnung. Das Amtsgericht Celle erließ Haftbefehl wegen Totschlags, der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Das Opfer hatte noch die Polizei rufen können, als der Mann in die Wohnung eindrang. Die Beamten trafen den 37-Jährigen an, dieser sagte spontan, er habe seine ehemalige Lebensgefährtin erstochen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Vorführung vor dem Haftrichter äußerte sich der Verdächtige aber nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen – vor allem zum Motiv des 37-Jährigen – dauern an.

Polizeibeamte hatten die 38-Jährige schwer verletzt im Wohnzimmer gefunden. Sofortmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst konnten sie aber nicht retten.

Radfahrer bei Unfall im Braker Hafengebiet tödlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist im Hafengebiet von Brake (Landkreis Wesermarsch) tödlich verletzt worden. Es bestehe der Verdacht, dass der 63-Jährige von einem Lkw erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Mann am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt gefunden, in der Nähe lag das Fahrrad. Eine Notärztin konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Spuren wiesen darauf hin, dass der 63-Jährigeauf seinem Fahrrad von einem Lkw erfasst wurde. Bei der Suche nach dem Verursacher überprüften Polizeibeamte auch den Sattelzug eines 41-Jährigen. Er bestritt eine Unfallbeteiligung. An seinem Fahrzeug wurden jedoch Spuren eines möglichen Zusammenstoßes festgestellt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

