Braunschweig. Gefrierende Nässe führt am Donnerstag und darüber hinaus in ganz Südostniedersachsen zu glatten Straßen und Gehwegen. So sind die Aussichten.

So mancher Gehweg und so manche Straße in der Region Braunschweig-Wolfsburg entwickelt sich zurzeit zur Schlitterpartie – es ist teilweise spiegelglatt. Die tiefen Temperaturen und die feuchte Luft in Niedersachsen begünstigen an vielen Stellen Glättegefahr – davor warnt der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag sogar amtlich.

Bis Freitagvormittag sei demnach in den südlichen und östlichen Teilen Niedersachsens Sprühregen wahrscheinlich – dieser werde bei leichtem Dauerfrost gefrieren. Es droht also überfrierende Nässe, auch auf den Straßen.

Am Donnerstagnachmittag meldeten uns mehrere Leserinnen und Leser „Eisflächen“ in der Region sowie mehrere Unfälle, so etwa im Landkreis Wolfenbüttel.

Niedersachsen-Wetter: So sind die Aussichten

Wie die Wetter-Expertinnen und -Experten weiter ausführen, bleibt es in der Nacht zu Freitag stark bewölkt bis bedeckt – örtlich gibt es Nebel, in Südniedersachsen gebietsweise leichten Sprühregen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -6 und -1 Grad Celsius.

Auch am Freitag sind Sprühregen oder Schneegriesel möglich. Der Temperaturhöchstwert dürfte sich knapp über null einpegeln. Am Wochenende sollen die Temperaturen laut DWD knapp im Plus-Bereich liegen – Sprüh- oder leichter Regen soll zumindest zeitweise anhalten. Ab Sonntag könnte es zudem in den Höhenlagen des Harzes schneien.

Der Langzeit-Trend des Deutschen Wetterdienstes zeigt zudem, dass das Winterwetter sich noch für einige weitere Tage in Niedersachsen einnistet: mit konstanten Temperaturen um den Gefrierpunkt und einigen Niederschlägen.

mjc