Braunlage. Sie planen einen Ausflug, wollen rodeln oder wandern im Schnee? Hier finden Sie einen Überblick über die Schneehöhen und Pisten im Harz.

Ein Ausflug in den Harz – das lohnt immer. Rodeln, Ski fahren oder mit der Familie durch schneebedeckte Wälder spazieren, das geht jedoch nur im Winter.

In dieser Übersicht finden Sie Informationen zur Schneehöhe in den klassischen Harz-Ausflugszielen für Niedersachsen – wie etwa Torfhaus, Wurmberg, Braunlage, Hahnenklee oder Wildemann – als auch zu Ortschaften in Sachsen-Anhalt, beispielsweise Wernigerode, Schierke oder Benneckenstein.

Schneehöhe: Wie viele Zentimeter Schnee liegen im Harz?

Der noch junge Winter ist schneereich im Harz. Laut dem Harzer Tourismusverband liegen gut 20 bis 30 Zentimeter Schnee im Oberharz. Auch die Straßenverhältnisse sind winterlich – es wird vor Glätte gewarnt, Winterreifen sind definitiv erforderlich.

Diese Schnee-Daten veröffentlicht der Harzer Tourismusverband – Stand 3. Dezember:

Ort Schneehöhe (cm) letzter Schneefall Brocken mindestens 15 cm, maximal 40 cm 3. Dezember Braunlage mindestens 3 cm, maximal 10 cm 28. November Sankt Andreasberg keine Angabe keine Angabe Torfhaus mindestens 20 cm, maximal 30 cm 2. Dezember Hohegeiß 20 cm 30. November Altenau mindestens 15 cm, maximal 20 cm 30. November Hahnenklee mindestens 20 cm, maximal 30 cm 2. Dezember Bad Lauterberg keine Angabe keine Angabe Bad Sachsa keine Angabe 29. November Benneckenstein mindestens 10 cm, maximal 15 cm 30. November Schulenburg mindestens 15 cm, maximal 20 cm 30. November Wernigerode mindestens 10 cm, maximal 12 cm 28. November Schierke mindestens 15 cm, maximal 30 cm 3. Dezember Wildemann mindestens 15 cm, maximal 18 cm 30. November Buntenbock mindestens 15 cm, maximal 18 cm 30. November Clausthal-Zellerfeld mindestens 15 cm, maximal 18 cm 30. November Wolfshagen im Harz keine Angabe keine Angabe Bad Harzburg mindestens 2 cm, maximal 3 cm 30. November

Wie es im Harz wirklich aussieht, können Sie über Livebilder prüfen. Wir sagen Ihnen, welche Webcams im Harz sich wirklich lohnen. Auch die Plattform Schneehoehen.de listet Zentimeter-Angaben für den Harz auf, konkret für die Skigebiete.

Ski-Pisten im Harz – Reicht der Schnee zum Skifahren und Snowboarden?

Im Harz ist an einigen Stellen Alpin Ski möglich. Aus dem Braunschweiger Land sind beispielsweise die Skigebiete in St. Andreasberg, Braunlage, Torfhaus, Altenau, Schulenberg oder Hahnenklee mit dem Auto in gut einer Stunde Fahrzeit erreichbar – nach Bad Sachsa oder Bad Lauterberg braucht man ein paar Minuten länger. Die meisten Ski-Anlagen öffnen Mitte Dezember zum ersten Mal – allerdings haben die ersten Anlagen angesichts des Schnees bereits geöffnet, darunter am Wurmberg und am Matthias-Schmidt-Berg.

Reichen die oben genannten Schneehöhen im Harz also nun, um die Skier und Snowboards auszupacken? Dazu sollte man wissen: Es braucht eine gewisse Mindestmenge an Schnee, damit Skigebiete öffnen können und die Abfahrt sicher ist. Für flache, grasige Strecken gilt eine Schneehöhe von 30 Zentimeter als ausreichend, für (steilere) Pisten mit Steinen oder Wurzeln ist eine Menge ab 50 Zentimeter aufwärts notwendig. Und: Die Schneebeschaffenheit – neu oder alt sowie pulverig, feucht oder harsch – spielt ebenso eine Rolle. Allerdings: Einige Betreiber im Harz helfen mit Schneekanonen und Schneedepots nach.

Aus genannten Gründen sollten sich Skifahrerinnen und -fahrer wie auch Snowboarder immer kurz vor dem Ausflug über die Beschaffenheiten vor Ort informieren. Diese Skigebiete im Harz gibt es – per Klick gelangen Sie zu näheren Informationen:

Braunlage: Wintersportlerinnen und -sportler sind auf der Skipiste am Wurmberg unterwegs. (Archivbild aus 2021) © dpa | Swen Pförtner

Neuschnee: Wo kann man im Harz jetzt Schlitten fahren?

Wer mit Kindern unterwegs ist und lieber auf Rodelspaß im Schnee setzt, für den gibt es im Harz eine Bandbreite an Anlaufstellen, teils auch mit Liften und lohnendem Ausblick auf die Landschaft. Und: Für den Schlitten reichen schon wenige Zentimeter Schnee. Der Harzer Tourismusverband listet zirka 30 Rodelbahnen auf – klicken Sie sich für Details durch:

Torfhaus: Kinder tragen ihre Schlitten einen Abhang hinauf. (Archivbild) © dpa | Swen Pförtner

Schnee im Harz: Loipen gespurt, Wanderwege bereit?

Auch für Ski-Langlauf und das Winterwandern ist eine gewisse Schneeschicht wichtig. Für den Ski-Langlauf sind in der Regel 15 Zentimeter Schneehöhe ideal – wenn die Decke aus festem Altschnee und kompaktem Neuschnee besteht.

Stand 3. Dezember: Der Harzer Tourismusverband informiert, dass erste Loipen im Oberharz gespurt sind, aber nicht überall ausreichend Schnee liegt. Gespurt werden konnte demnach beispielsweise die Schneewittchenloipe am Sonnenberg. Auch in Torfhaus und im Revier Schierke wurde mit dem Präparieren der Loipen begonnen.

Die aktuelle Lage und die genauen Streckenverläufe samt GPX-Daten finden Sie auf der Wintersport-Website des Harzer Tourismusverbands.

Auch interessant

Winterwanderung im Harz: Wanderkaiserin Hanna gibt Tipps Von Christiana Auer

Wie ist die Lage auf den Straßen im Harz – kann ich sicher und staufrei anreisen?

Ein Tipp: Die Polizei in Goslar informiert an den Wochenenden über ihre Kanäle in den Sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, über die Verkehrslage im Oberharz und versorgt stets mit aktuellen Informationen, was Straßensperrungen oder die Auslastung von Parkplätzen angeht.

Diese Regeln im Verkehr gelten aber immer: Autofahrerinnen und -fahrer sollen die Rettungswege unbedingt freihalten, damit die Feuerwehr, Polizei oder Bergwacht jederzeit durchkommen kann. Dazu ist das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften nur an den extra ausgewiesenen Stellen erlaubt. „Auf Wald- und Parkplätzen darf nicht geparkt werden“, sagt die Goslarer Polizei.