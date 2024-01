Wolfenbüttel. Es kam bereits zu Unfällen im Landkreis. Wer nicht aus dem Haus muss, der sollte aufgrund der Glättegefahr auch besser daheim bleiben.

Teils spiegelglatte Straßen sorgen aktuell im Kreisgebiet Wolfenbüttel für Unfälle, teilt die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit. Vor allem im Raum Cremlingen habe es Unfälle gegeben, heißt es aus der Zentrale des Wolfenbütteler Kommissariats. „Wer nicht unbedingt auf die Straße muss, sollte zu Hause bleiben“, rät Polizeisprecherin Carolin Spilker. „Wer doch fahren muss, sollte vorsichtig und langsam fahren“, betont die Sprecherin. Auch auf der A36 soll es schon zu einem Glätteunfall gekommen sein, heißt es von der Polizei.

Nicht wenige Gehwege und Straßen in der Region Braunschweig-Wolfsburg entwickeln sich derzeit zu einer Schlitterpartie – es ist teilweise spiegelglatt. Die tiefen Temperaturen und die feuchte Luft in Niedersachsen begünstigen an vielen Stellen Glättegefahr durch Blitzeis – davor warnt der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag sogar amtlich.

Bis Freitagvormittag sei demnach in den südlichen und östlichen Teilen Niedersachsens Sprühregen wahrscheinlich – dieser werde bei leichtem Dauerfrost gefrieren. Es droht also überfrierende Nässe, auch auf den Straßen.

Am Donnerstagnachmittag meldeten uns mehrere Leserinnen und Leser „Eisflächen“ in der Region sowie mehrere Unfälle, so etwa im Landkreis Wolfenbüttel.