Braunschweig. European Railway Station Index 2023: Eine Verbraucherzentrale aus Amerika hat 50 der größten Bahnhöfe Europas analysiert. Das ist das Ergebnis.

Der Hauptbahnhof in Zürich ist der passagierfreundlichste Bahnhof Europas, gefolgt von den Hauptbahnhöfen in Wien und Berlin. Zu dem Ergebnis kommt das Consumer Choice Center, eine Verbraucherorganisation aus den USA, die jetzt den European Railway Station Index für dieses Jahr veröffentlichte. Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten anhand von 16 Faktoren die nach Besucherströmen 50 größten Bahnhöfe Europas, darunter sind 21 aus Deutschland, analysiert.

Auf den letzten Platz kommt der Bremer Hauptbahnhof, der nur zwei Zugstunden von Braunschweig entfernt ist, davor München-Pasing, Berlin-Zoologischer Garten, Berlin-Gesundbrunnen, Berlin-Ostkreuz und Essen Hauptbahnhof. Die schwächsten sechs Bahnhöfe liegen demnach in Deutschland. Der Hauptbahnhof in Hannover liegt auf Platz 27 – gemeinsam mit dem Hauptbahnhof in Hamburg. Die Hauptbahnhöfe in Braunschweig und Wolfsburg kamen nicht in die Wertung, da das Passagieraufkommen dort zu gering ist.

Die Fassade des Hauptbahnhofs in Bremen. © dpa | Sina Schuldt

Deutschlandticket ist ein Faktor für die schlechte Platzierung der deutschen Bahnhöfe

Die schlechte Platzierung der deutschen Bahnhöfe liegt nach Angaben der Verbraucherschützer auch an dem Deutschlandticket, das zum einen ein größeres Fahrgastaufkommen nach sich zieht, das aber auch zu Verspätungen führt. Unter anderem ermittelten die Verbraucherschützer, dass in Bremen 39 Prozent der Züge mehr als fünf Minuten Verspätungen haben.

Zu den 16 Faktoren, die das Team analysierte, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Ticketautomaten, verspätete Züge, Barrierefreiheit, Shops und freies W-Lan. Für jeden Faktor gibt es eine Maximalpunktzahl. Insgesamt 123 Punkte konnten maximal vergeben werden. Zürich kam auf 102 Punkte, Bremen auf 39 Punkte, Hannover erhielt 70 Punkte.

Im Vergleich zum Index im vergangenen Jahr hat sich die Situation in Hannover ein wenig verschlechtert. 2022 noch kam der Hauptbahnhof mit 78 Punkten gemeinsam mit dem Hauptbahnhof in Rom auf Platz 4.