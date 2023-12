Braunschweig. Eine Passantin hatte Sonntagmittag eine halbnackte Person mit Messer gemeldet. Inzwischen gibt es Entwarnung. Ein Mann ist im Gewahrsam.

In der Innenstadt wurde am Sonntagmittag ein verwirrt wirkender Mann mit freiem Oberkörper gesichtet. Eine Passantin, die den Mann kurz vor 13 Uhr am Braunschweiger Hauptbahnhof sah, meinte, in der Hand des Mannes ein Messer erkannt zu haben. Sie alarmierte die Polizei.

Dann ging alles ganz schnell: Beamte von Bundes- und Landespolizei sperrten den Hauptbahnhof ab und durchsuchten Bahnhofshalle, Tunnel und die Bahnsteige. Kein Zug durfte in dieser Zeit den Bahnhof verlassen, kein Zug einfahren. „Die Beamten haben auch die im Bahnhof stehenden Züge abgesucht“, heißt es auf Anfrage aus der Leitstelle der Bundespolizei in Hannover. Etwa 20 Minuten später wurde die Fahndung beendet: Es war kein Mann angetroffen worden, auf den die Beschreibung zugetroffen hätte.

Gesuchte Person stellt sich im Polizeikommissariat Mitte

Doch kurz darauf stellte sich die gesuchte Person in der Polizeidirektion Mitte in der Münzstraße. „Der Mann schien verwirrt. Ein Messer trug er nicht bei sich. Er wurde von Rettungskräften untersucht und dann auf Anweisung eines Richters in Gewahrsam genommen“, so die Polizeidirektion auf Anfrage.

Eventuell habe der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Er habe offenbar „keinerlei Bedrohung zum Nachteil von Passanten“ dargestellt, so die Polizei. Die Analyse von Videomaterial habe den Verdacht, der Mann habe ein Messer bei sich getragen, nicht bestätigt.