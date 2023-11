Oebisfelde. Aus Wolfsburg kommend ist am Mittwochmorgen ein Kühllaster auf der B188 umgekippt. Die Bergungsarbeiten bei Oebisfelde dauern an.

Pendler müssen sich bis Mittwochmittag auf dem Weg von und nach Oebisfelde gedulden. Am Mittwochmorgen kippte ein Laster auf der B188 nördlich von Oebisfelde in den Graben und steht seitdem in Richtung Gardelegen teilweise auf der Fahrspur. Das Fahrzeug droht zu kippen und muss per Kran geborgen werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden.

Lkw weicht Tier aus - Verkehrsbehinderungen bei Oebisfelde

Der Lkw-Fahrer gab an, einem Wildtier ausgewichen zu sein. Bei dem Unfall verletzte der Mann sich leicht, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lebensmittel-Kühllaster.