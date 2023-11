Helmstedt. Sieben Schafe wurden in Ostingersleben in Sachsen-Anhalt, elf Kilometer Luftlinie von Helmstedt entfernt, gerissen. Waren es Wölfe?

Abends hatte sie wie immer noch einmal bei ihren Kamerunschafen vorbeigeschaut. „Um 21.45 Uhr war noch alles in Ordnung“, berichtet Monika Kruk am Telefon. Dann nimmt die „traurige Geschichte“, wie sie sagt, ihren Lauf. Für die Tierhalterin aus Ostingersleben in Sachsen-Anhalt steht fest, dass zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Wolf auf der Weide in Sichtweite des Hauses Schafe gerissen hat. Ihre sieben Kamerunschafe sind tot. Im ersten Fall, der sich zu Ostern ereignet hatte, konnte per DNA-Analyse ein Wolf zweifelsfrei identifiziert werden. Deshalb hat sich Monika Kruk jetzt sofort bei den Helmstedter Nachrichten gemeldet. Nicht um Panik zu schüren, sondern um zu Wachsamkeit zu mahnen.