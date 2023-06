Auto fährt auf der A1 auf Sattelzug auf – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der A1 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Oyten im Landkreis Verden mit seinem Wagen auf einen Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Durch die Kollision wurden der Mann und seine 80 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt, der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Beide Insassen wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Unfall sorgte bis in die Abendstunden zu einem kilometerlangen Stau.

Hannover: Tritte gegen den Kopf bei Streit – Frau verletzt ins Krankenhaus

Bei einem Streit nahe des Hauptbahnhofs in Hannover ist eine Frau mit Tritten gegen den Kopf verletzt worden. Die 43-Jährige sei bei der Auseinandersetzung in der Nacht zu Freitag mit einem 31 Jahre alten Mann zuvor zu Boden gegangen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am Freitagmorgen. Sie sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter. Der Mann und die Frau waren demnach betrunken. Wieso es zu dem Streit kam, müsse noch ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hameln: Aufmerksame Nachbarin rettet hilflosen Senior

Eine aufmerksame Frau hat in Hameln dafür gesorgt, dass ihr Nachbar aus einer hilflosen Lage in seiner Wohnung gerettet worden ist. Der 78-Jährige lag stark geschwächt mit Atembeschwerden auf dem Fußboden, war aber ansprechbar, als die Polizei sich am Donnerstagabend Zutritt zur Wohnung des Mannes verschaffte. Die Nachbarin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie den alten Mann seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hatte und sich deswegen Sorgen gemacht hatte. Wie die Beamten mitteilten, kam der 78-Jährige mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Drei Mülltonnenbrände in Meppener Innenstadt in einer Nacht

In der Innenstadt von Meppen im Landkreis Emsland haben in der Nacht zu Freitag drei Mülltonnen an verschiedenen Orten gebrannt. Es wird gemutmaßt, dass die Brände zusammenhängen, dies werde aber noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Meppen am Freitagmorgen. Die Orte, an denen die drei Mülltonnen innerhalb einer Stunde gebrannt hatten, liegen nur einige Hundert Meter voneinander entfernt.

Durch die Feuer geriet niemand in Gefahr oder wurde verletzt. Einer der Brände verursachte einen leichten Schaden am angrenzenden Gebäude. Wie hoch der entstandene Sachschaden insgesamt sei, sei derzeit noch nicht bekannt, hieß es weiter.

