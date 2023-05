Braunschweig. In fünf Bundesländer kommt es heute wieder zu ÖPNV-Verspätungen und Ausfällen. Der Grund: Die Verdi hat zum Streik aufgerufen. Die wichtigsten Infos.

In mehreren Bundesländern wird heute wieder gestreikt (Symbolbild).

Tarifstreit ÖPNV-Streik: Aber nicht in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Gleich mehrere Bundesländer sind am heutigen Donnerstag, 4. Mai, von erneuten Streiks im ÖPNV betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat zahlreiche Beschäftigten verschiedenster Verkehrsunternehmen zum nächsten Warnstreik aufgerufen.

Wo wird überall gestreikt?

Betroffen sind die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In Niedersachsen streikt am Donnerstag die regiobus Hannover GmbH. In der Region Braunschweig-Wolfsburg ist kein Verkehrsunternehmen vom Streik betroffen.

Alle Beteiligten, die aktuell von Verdi zum Streik aufgefordert sind, fallen unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (EVT). Dieser Vertrag gilt für rund 5000 Angestellte und rund 40 nichtbundeseigenen Betrieben.

Warum wird gestreikt?

Verdi fordert für alle Beschäftigten eine Lohnerhöhung von monatlich 550 Euro und das bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die ETV-Beschäftigten waren bereits am 26. April zum Streik aufgerufen. Da die Verhandlungsrunde am 28. April zu keinem Ergebnis führte, führt die Verdi den Warnstreik weiter fort.

Warum wird nicht in der Region Braunschweig-Wolfsburg nicht gestreikt?

Zum Streik aufgerufen wurden nur Beschäftigte von Betreiben, die nicht zum Bund gehören. Somit fällt der heutige Streiktag deutlich kleiner aus als der große Streik am 21. April. Dort kam es zu flächendeckenden Ausfällen im Nah-, Regional- und Fernverkehr.

Für Mai werden weitere Warnstreiks erwartet.

