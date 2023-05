Hannover. Mit Hubsteigern sind Greenpeace-Aktivisten am Mittwochmorgen auf das Dach des niedersächsischen Landtags gelangt. Darum geht es ihnen.

Hannover: Polizisten beobachten, wie Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace am frühen Mittwochmorgen Banner an der Fassade des niedersächsischen Landtages befestigen. Greenpeace protestiert gegen eine Gasbohrung vor der Nordseeinsel Borkum.

Niedersachsen-News Hannover: Greenpeace-Aktion am Landtag – Banner gegen Bohrungen

Greenpeace-Aktivisten haben mit riesigen Protestbannern den niedersächsischen Landtag in Hannover eingehüllt. Die Aktion am Mittwochmorgen richtete sich gegen die geplante Erdgasförderung vor der Nordseeinsel Borkum. Mehrere Menschen gelangten mit Hubsteigern auf das Landtagsdach und ließen Banner an der Fassade des Gebäudes herab. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, konnte die Aktion aber nicht verhindern.

Der Beginn der Landtagssitzung um 9 Uhr sollte sich trotz der Aktion voraussichtlich nicht verzögern. Die Polizei sperrte die Straßen direkt am Landtag ab. Sie sprach von 15 bis 20 Aktivisten und einer unangemeldeten Versammlung. Man wolle den Dialog suchen, um die Aktion möglichst ohne Zwang zu beenden, erklärte eine Sprecherin. Die Aktivisten begingen eine Ordnungswidrigkeit und Hausfriedensbruch, hieß es. Begonnen habe der Protest um kurz vor 6 Uhr morgens, als die Aktivisten mit zwei Lastwagen vorgefahren seien.

Borkum: Streit um geplante Bohrungen in der Nähe zum Unesco-Weltnaturerbe

Auf einem Greenpeace-Flyer war zu lesen: „Die niedersächsische Landesregierung lässt zu, dass der niederländische Gaskonzern One-Dyas in unmittelbarer Nähe zum Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer Gasbohrungen durchführt.“ Wegen befürchteter Umweltschäden gibt es bereits länger Streit um die geplanten Bohrungen.

Vergangene Woche hatte Greenpeace der niedersächsischen Landesregierung vorgeworfen, ein naturschutzfachliches Gutachten unter Verschluss zu halten. Umweltminister Christian Meyer widersprach auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diesem Vorwurf.

Greenpeace protestiert gegen eine Gasbohrung vor der Nordseeinsel Borkum. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de