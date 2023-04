Tödlicher Unfall: 41-jähriger Mann starb bei Frontalkollision

Celle. Ein tödlicher Unfall hat sich in Celle am frühen Nachmittag ereignet. In Burgdorf gab es einen Streit zwischen drei Mädchen und einer Frau.

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag im Kreis Celle ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Wagen am frühen Nachmittag laut Zeugenaussagen zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau. Sie kam den Beamten zufolge mit leichten Verletzungen davon. Die genaue Unfallursache wurde noch ermittelt.

Handfester Streit zwischen Frau und drei Mädchen bei Frühlingsfest in Burgdorf

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer betrunkenen 23-Jährigen und drei Mädchen ist es auf dem Frühlingsfest in Burgdorf (Region Hannover) gekommen. Die junge Frau soll einer 13-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem soll die Frau am Freitag auch eine 14-Jährige geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen haben sowie ein weiteres bislang unbekanntes Mädchen angegriffen haben.

Auch die Mädchen wurden aber handgreiflich, sie sollen der 23-Jährigen ein größeres Haarbüschel vom Kopf gerissen und sie am rechten Handgelenk verletzt haben. Die Polizei fasste die 23-Jährige, ein Atemalkoholtest ergab 2,46 Promille. Die Polizei leitete diverse Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein.

19-Jähriger flüchtet im Kreis Vechta mit Auto vor Polizei

Ein 19-Jähriger hat sich im Landkreis Vechta eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Autofahrer am Sonntag in Lohne kontrollieren, weil das vordere Kennzeichen an seinem Fahrzeug fehlte, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige brauste jedoch mit mehr als 160 Stundenkilometern davon. Die Polizei brach die Verfolgung zunächst ab. Kurz darauf entdeckten die Beamten das Auto wieder und stoppten den Fahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab laut Polizei 0,75 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten. Die Ermittlungen dauern an.

Senioren mit Gasvergiftung aus Wohnhaus in Celle gerettet

Die Feuerwehr in Celle hat zwei Senioren nach dem Austreten großer Mengen Gas aus ihrem Haus gerettet. Wie die Polizei mitteilte, kamen der 83 Jahre alte Mann und seine 81-jährige Ehefrau am Sonntagvormittag mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus. Die Ursache sei vermutlich ein Leck an einem Heizungsrohr gewesen, hieß es – man habe in dem Gebäude eine stark erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid gemessen. Auch zwei Helfer erlitten bei dem gefährlichen Einsatz demnach eine Gasvergiftung.

Betrunkener E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoß im Emsland schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Spelle (Kreis Emsland) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, soll der betrunkene 17-Jährige auf einem Radweg einen vor ihm gehenden Mann (27) übersehen haben. Der Ältere der beiden wurde durch den Unfall den Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Jüngeren ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

100.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Cloppenburg

Ein Brand in Cloppenburg hat am Sonntagmorgen zwei Wohnungen komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei war ein 37 Jahre alter Bewohner vom Piepen eines Rauchmelders aufgewacht, als ihn bereits dichter Qualm umgab. Der Mann lief zu einem 26-Jährigen in die Nachbarwohnung, ehe die Feuerwehr eintraf. „Die brandbetroffene Wohnung und die Nachbarwohnung sind nicht mehr bewohnbar“, erklärten die Helfer nach den Löscharbeiten. Sie schätzten den Schaden auf rund 100.000 Euro. Die beiden Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik.

Sattelzug kippt um und verursacht Vollsperrung bei Meppen

Ein Sattelzug ist am Samstagmorgen auf der Landesstraße 48 in der Nähe von Meppen umgekippt und hat eine stundenlange Vollsperrung verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 58-jährige Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine auf der L 48 aus Groß Hespe kommend in Richtung Versen. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass der Sattelzug umkippte, wie es hieß. Bis zur Bergung kam es zur mehrstündigen Sperrung. Der Fahrer verletzte sich demnach nur leicht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Auto überschlägt sich – 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei Emsbüren im Emsland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er befuhr die Ahlder Straße und kam mit seinem Pkw zunächst nach rechts auf den Grünstreifen ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass sein Auto sich mehrfach überschlug, wie es hieß. Der 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

180 Personen wegen eines Gaslecks aus Oldenburger Club evakuiert

In Oldenburg sind in der Nacht zum Sonntag etwa 180 Personen aus einem Club evakuiert worden. Grund dafür war ein Gasleck, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Mitarbeitende des Clubs hatten den Angaben zufolge einen Gasgeruch bemerkt. Die Feuerwehr fand ein kleines Gasleck im Keller. Nachdem sie den Hauptgashahn gesperrt hatte, durften die Besucher des Clubs nach einer halben Stunde weiterfeiern.

Nach Unfallflucht: Auto kracht gegen Baum – Fahrer im Kreis Oldenburg schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Garrel (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Zuvor stieß er mit seinem Auto gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs, wie die Polizei mitteilte. Danach sei er einfach weitergefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Auto dann kurz vor dem Ortseingang Beverbruch von der Straße ab, geriet ins Schleudern und krachte gegen den Baum. Der 20-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Danach kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Weil er möglicherweise betrunken war, wurde ihm dort Blut abgenommen.

