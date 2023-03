Niedersachsen: Gestohlene Alpakas wurden geschlachtet

Garrel/Emstek. Im Februar hatte die Besitzerin den Diebstahl zweier Alpakas gemeldet. Nun fand die Polizei die Tierüberreste in einem Wald im Landkreis Cloppenburg.

Die Überreste lassen darauf schließen, dass die Alpakas geschlachtet wurden. Die Polizei fragt sich nun, was mit dem Fleisch passiert ist (Symbolbild).

Die Überreste von zwei Alpakas sind in einem Waldstück in Garrel im Landkreis Cloppenburg gefunden worden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Tiere professionell geschlachtet, ausgenommen und zerlegt wurden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tiere waren Mitte Februar aus einem Stall auf einer umzäunten Weide im nahen Emstek gestohlen worden.

Es handelte sich nach Polizeiangaben um ein hellbraunes Weibchen und ein silber-graues Männchen. Die Besitzerin hatte nach dem Diebstahl berichtet, dass aus dem Stall mit 22 Tieren die leichtesten mitgenommen worden seien. Ihr zufolge brachen die Täter den Stall auf, schalteten die Überwachungskamera aus und flohen mit den Tieren. Es handelt sich demnach um zwei wertvolle Alpakafohlen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie interessiert, wie die Überreste zum späteren Fundort kamen oder wo das Fleisch abgeblieben ist.

