Wölfe in Niedersachsen Schafsherde in Lüneburger Heide von Wolfsrudel angegriffen

In der Gemeinde Suderburg (Landkreis Uelzen) ist am Donnerstagabend eine Herde Schafe von einem Rudel aus vier Wölfen angegriffen worden. In der Herde von etwa 400 Tieren seien dabei ersten Einschätzungen nach zwischen 3 und 10 Tieren gerissen und weitere schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Lüneburg am Freitagmorgen.

Jäger und Bauern treiben Schafe wieder zusammen

Ein Schäfer hatte die Polizei alarmiert. Die Wölfe hatten die Herde in verschiedene Richtungen auseinandergetrieben, sodass diese mehrere Stunden von verschiedenen Jägern und Bauern gesucht und wieder zusammengetrieben werden mussten, hieß es weiter.

dpa

