Karstadt-Schock heizt die Braunschweiger Innenstadt-Debatte an

Die Debatte über die Zukunft der Braunschweiger Innenstadt nimmt in hohem Tempo weiter Fahrt auf. Damit einher geht die Standortdebatte um die geplante Konzerthalle mit Musikschule. Auslöser ist auch die in dieser Woche verkündete Schließung des Karstadt-Haupthauses in der Schuhstraße zu Ende Januar 2024.

Einerseits nehmen die Bemühungen zu, auch aus der Politik, das Aus für den letzten verbliebenen Galeria-Karstadt-Standort in Braunschweig noch abzuwenden. Von der Kündigung bedrohte Mitarbeiter wollen am Samstag vor ihrem Kaufhaus in der Innenstadt Flagge zeigen.

Versuche, jetzt noch Einfluss auf die Standortentscheidung zu nehmen

Hinzu kommt, dass auf zahlreichen Kanälen jetzt versucht wird, noch Einfluss auf die Standortentscheidung für das Haus der Musik zu nehmen. Dieses soll nach Plänen der Stadtverwaltung an Viewegs Garten in Sichtweite von Stadthalle und Hauptbahnhof neu errichtet werden.

Vermehrt Stimmen erheben sich jedoch, die Innenstadt gerade jetzt noch einmal ins Visier zu nehmen. Zwar wird, wie die Redaktion erfuhr, kurzfristig kein Umschwenken von der Stadt erwartet. Dennoch werden Stimmen lauter, dass der Rat die Abstimmung darüber noch einmal verschieben sollte, um neue Entwicklungen zu prüfen.

Dies wird nicht nur aus Kreisen Braunschweiger Innenstadtkaufleute, der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Architektenszene vorgetragen, sondern auch in einer Stellungnahme des neuformierten Braunschweiger Forums, in der Ayat Tarik als 1. Vorsitzende und Hajo Seevers, beide TU Braunschweig, für stärkere Impulse für die Braunschweiger Innenstadt plädieren. Die sich bietende Chance, mit Kultur-Einrichtungen leerstehende „Giganten in der Innenstadt wieder zu beleben“, dürfe nicht verpasst werden.

Vor diesem Hintergrund haben sich seit der Meldung vom Karstadt-Aus, das die Qualität eines schweren exogenen Schocks besitzt, noch einmal fieberhaft die Aktivitäten verstärkt, Einfluss auf die Standortentscheidung für das Haus der Musik zu nehmen.

Oberbürgermeister Konblum treibt jetzt die Taskforce Innenstadt voran

Dagegen wenden sich wiederum die drei Braunschweiger SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Bratmann, Julia Retzlaff und Annette Schütze. Sie erklären, die dringliche Debatte um die Standortsicherung für Galeria Karstadt in Braunschweig dürfe jetzt nicht mit dem Thema Konzerthaus vermischt werden.

Dies erfasst auch das mit Spannung erwartete Leserforum unserer Zeitung am Montag, 20. März, 18.30 Uhr, im BZV-Medienhaus – am Vorabend der Abstimmung im Rat der Stadt. Alle Ratsfraktionen werden beim Leserforum vertreten sein und ein Statement abgeben.

Auch Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, am Donnerstag im Haus der Wissenschaft Gastgeber für den Niedersächsischen Städtetag, zieht jetzt die Zügel an und untermauerte am Donnerstag nachdrücklich seine Initiative für eine Taskforce Innenstadt. Kornblum sucht jetzt „kurzfristig das Gespräch mit Eigentümerinnen und Eigentümern innerstädtischer Schlüsselimmobilien“, wie die Stadt mitteilt.

„Ich möchte so schnell wie möglich mit Eigentümern über Entwicklungsmöglichkeiten sprechen, um weitere, großflächige Leerstände in der Innenstadt zu vermeiden“, so Kornblum. Ziel sei es, „mit vereinten Kräften mittelfristig betriebs- und immobilienwirtschaftlich nachhaltige Nutzungsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen“. Er freue sich auf produktiven und offenen Austausch, so Kornblum.

Spannung vor dem Leserforum „KONZERTHALLE!“ unserer Zeitung

Spannend gestaltet sich vor dem aktuellen Hintergrund auch das Leserforum unserer Zeitung am Montag, 20. März, 18.30 Uhr, im BZV-Medienhaus.

Hier sollen mit Fachleuten, Verantwortlichen und Ratspolitikern noch einmal alle Argumente auf den Tisch kommen, unsere Leser erhalten Einblicke und Gelegenheit, Fragen zu adressieren.

Auf dem Podium: Braunschweigs Staatstheater-Intendantin Dagmar Schlingmann, Thomas Kipp (Betriebsdirektor der Bochumer Symphoniker im Musikforum Ruhr), die Braunschweiger Kulturdezernentin Anja Hesse, Stephan Lemke (Stadthallen-Betriebsgesellschaft), Mirko Rüsing (Arbeitsausschuss Innenstadt, AAI) sowie Vertreter aller Fraktionen des Rates der Stadt.

Moderation: Martin Jasper, Leiter der Kulturredaktion, und Henning Noske, Leiter der Lokalredaktion.

