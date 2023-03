Nabu Niedersachsen warnt: Fuß vom Gas für Kröten und Frösche

In vielen Gemeinden in Niedersachsens werden derzeit wieder kleine grüne Schutzzäune neben den Landstraßen aufgestellt. Der Grund dafür sind die vielen Amphibien, die sich auf den Weg zu ihrer Paarung zu Gewässern wie Seen oder Teichen aufmachen. Dies passiere bei der feucht-nassen Witterung und sobald die Temperaturen abends mehr als fünf Grad Celsius erreichen, teilte der NABU-Niedersachsen mit. Dabei kreuzen die Frösche, Kröten und Molche allerdings auch immer wieder vielbefahrene Straßen.

Schutzzäune überall in Niedersachsen

„Der Straßenverkehr ist bei uns tatsächlich die größte Gefahr für die Erdkröte. Schon bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern reicht allein der Druck des Autos aus, um die Tiere tödlich zu verletzen“, sagte Florian Scheiba vom NABU in Bremen. Zur Sicherheit der Tiere haben freiwillige Helfer bereits in den vergangenen Wochen Schutzzäune am Rand vieler Straßen aufgestellt. Die Tiere bleiben an den Zäunen hängen und werden anschließend von den Freiwilligen über die Straße in Sicherheit getragen. Dabei werden die Amphibien gezählt und ihre Art wird bestimmt.

Auch dieses Jahr sammeln freiwillige Helfer entlang der Schutzzäune wieder Amphibien ein. (Archiv) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB

„Leider können nicht überall entsprechende Schutzzäune aufgestellt werden. In manchen Bereichen mit hohem Amphibienaufkommen findet sich deswegen das Gefahrenzeichen „Amphibienwanderung“, welches davor warnt, dass Tiere die Fahrbahn überqueren“, sagte NABU-Amphibienexperte Ralf Berkhan. Besonders in der Nacht und den frühen Morgenstunden sei Vorsicht geboten. An vielen Straßen wurde vorübergehend die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gesenkt. In manchen Gemeinden werden einige Straßen in der Nacht sogar komplett gesperrt.

Siehe auch: NABU Niedersachsen zu den Amphibienwanderungen

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de